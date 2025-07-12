Спасатели МЧС России эвакуируют граждан из подтопленных территорий в Чите
В Чите спасатели эвакуируют граждан из подтопленных территорий в районе СНТ «Островок», сообщили в МЧС.
По данным ведомства, под угрозой затопления находятся еще две территории - микрорайон Каштак и СНТ «Строитель».
На месте развернут оперативный штаб. На месте работают 44 специалиста и 19 единиц техники МЧС России. В МЧС отметили, что за сутки до этого жителям предлагалось эвакуироваться, однако большая часть людей отказалась это делать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru