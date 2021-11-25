Ответит за лося: «Единая Россия» и КПРФ поспорят о судьбе Рашкина
Пленарное заседание Госдумы, на котором решится вопрос о снятии неприкосновенности с депутата-коммуниста, начнется в полдень.
25 ноября Государственная Дума рассмотрит вопрос о лишении неприкосновенности депутата от фракции КПРФ Валерия Рашкина. Ранее, 29 октября этого года, политик застрелил на охоте самку лося. Разделанную тушу и животного нашли в багажнике автомобиля, за рулем которого был Рашкин. Изначально он отрицал обвинения, однако затем записал 17-минутное видеопризнание, в котором просил прощения и объяснял, что был уверен в легальности охоты.
Он также выразил намерение купить другую лосиху и выпустить ее на волю в том же лесу, где происходила охота. По делу о незаконной охоте (часть 2 статьи 258 УК РФ) Рашкин может получить штраф и даже лишиться свободы на срок до двух лет.
22 ноября комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала парламентариям лишить депутатской неприкосновенности Рашкина из-за инцидента с убийством лося в Саратовской области. Юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков объяснил «Радиоточке НСН», как происходило голосование думской комиссии по делу Валерия Рашкина.
«Три депутата фракции КПРФ голосовали против, включая меня. Остальные были «за». Если «Единая Россия» голосует «за», значит они поддержали идею, которую, видимо, высказало руководство фракции. Естественно, как эти депутаты голосовали сейчас, на заседании комиссии, так в целом будет голосовать фракция, три с лишним сотни депутатов, на заседании Госдумы», - пояснил Синельщиков.
При этом в среду, 24 ноября коллега Рашкина, депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале рассказал, что Рашкину предлагали пройти через процедуру снятия неприкосновенности в упрощенном порядке, чтобы сэкономить несколько часов времени, однако тот отказался.
«Сегодня на Совете Госдумы я предложил коллегам из КПРФ рассмотреть завтра вопрос о снятии неприкосновенности с Валерия Рашкина по упрощенной программе: пусть он публично признает свою вину и сам попросит Госдуму лишить иммунитета для проведения следственных действий», - отметил Хинштейн.
Мнения специалистов по вопросу Рашкина разделились. Так, политолог Аббас Галлямов заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что признание в незаконной охоте депутата-коммуниста Валерия Рашкина может рассматриваться как продолжение крайне успешной «спецоперации Кремля» по расправе с оппозиционером. Он отметил искренность его видеопризнания и предположил, что Рашкин может продолжить политическую карьеру вне думы.
«Нельзя сказать, что это выступление является убедительным и станет его политической победой. Нельзя утверждать, что после этого выступления проблема рассосется. Тем не менее, он предложил внятную и логичную версию, которая, исходя из того контекста, что мы имеем в российской политике, выглядит вполне правдоподобной. Но, зная, насколько сильно он раздражает Кремль, и, видя действия властей, я думаю, что его лишат мандата», - спрогнозировал политолог.
С ним не согласился другой политолог Марат Баширов. По его словам, публичное покаяние Валерия Рашкина звучит настолько глупо, что депутата надо показательно наказать в качестве примера для всех остальных.
«На мой взгляд, это яркий пример того, как не надо делать публичное заявление. Потому что человек, который вначале говорит о том, что он якобы что-то делает в общественно-политическом плане, а потом говорит, что все напились, и он пошел куда-то, выстрелил в силуэт, и это оказался лось – просто за гранью понимания. Поэтому мне кажется, что его, конечно, нужно лишать депутатской неприкосновенности, нужно до конца расследовать эту историю, устанавливать всех, кто участвовал вместе с ним в незаконной охоте, и делать это просто публичным примером, чтобы это не повторялось в нашей жизни», - заявил политолог Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Раскритиковали Рашкина и члены других фракций. Вместо поездок по лесу Рашкин должен был встречаться с избирателями – свободное время в графике парламентариям выделили именно для этого, заявил депутат от ЛДПР, член думской комиссии по регламенту Василий Власов. Не поддержал Рашкина и депутат Виталий Милонов, припомнив ему, кроме браконьерства, вождение в нетрезвом виде - что сам коммунист отрицал.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 558 / сут.
Умерли
268 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 682 / сут.
- Один человек погиб в результате ЧП на шахте в Кузбассе
- Новую тест-систему для выявления COVID-19 зарегистрировали в России
- «Союз-2» отправила на орбиту разгонный блок «Фрегат» с военным аппаратом
- В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде в Европейской России
- Промышленники: В подорожании икры виновата Япония
- Число пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 40
- Рестораторы анонсировали 15% рост цен в 2022 году
- Гинцбург назвал количество произведенных вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»
- Собянин призвал сократить число мигрантов среди районных коммунальщиков
- «Поставили на колени»: Тимошенко заявила о зависимости Украины от электроэнергии из России и Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru