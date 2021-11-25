Ответит за лося: «Единая Россия» и КПРФ поспорят о судьбе Рашкина

25 ноября Государственная Дума рассмотрит вопрос о лишении неприкосновенности депутата от фракции КПРФ Валерия Рашкина. Ранее, 29 октября этого года, политик застрелил на охоте самку лося. Разделанную тушу и животного нашли в багажнике автомобиля, за рулем которого был Рашкин. Изначально он отрицал обвинения, однако затем записал 17-минутное видеопризнание, в котором просил прощения и объяснял, что был уверен в легальности охоты.

Он также выразил намерение купить другую лосиху и выпустить ее на волю в том же лесу, где происходила охота. По делу о незаконной охоте (часть 2 статьи 258 УК РФ) Рашкин может получить штраф и даже лишиться свободы на срок до двух лет.



22 ноября комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала парламентариям лишить депутатской неприкосновенности Рашкина из-за инцидента с убийством лося в Саратовской области. Юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков объяснил «Радиоточке НСН», как происходило голосование думской комиссии по делу Валерия Рашкина.

«Три депутата фракции КПРФ голосовали против, включая меня. Остальные были «за». Если «Единая Россия» голосует «за», значит они поддержали идею, которую, видимо, высказало руководство фракции. Естественно, как эти депутаты голосовали сейчас, на заседании комиссии, так в целом будет голосовать фракция, три с лишним сотни депутатов, на заседании Госдумы», - пояснил Синельщиков.