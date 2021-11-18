«Судимость – штука нехорошая»: В Госдуме рассказали, как Рашкина будут лишать мандата

Вопрос о лишении Рашкина депутатского мандата будет решаться на всеобщем голосовании Думы. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил председатель комиссии Госдумы по мандатным вопросам Отари Аршба.

Ранее депутат от КПРФ Валерий Рашкин, которого требуют лишить депутатской неприкосновенности за убийство лося, выступил с 17-минутным чистосердечным признанием на своем YouTube-канале. Политик утверждает, что приехал в Саратовскую область на рыбалку и охоту по приглашению друзей и стал «жертвой обстоятельств», а также, возможно, «провокации». Со слов Рашкина, друзья убедили его, что разрешение на охоту есть, а лося он изначально принял за кабана.

Аршба подтвердил, что вопрос о лишении Валерия Рашкина депутатского мандата будет рассматриваться.

«На решение против депутата может повлиять представление Генеральной прокуратуры о возбуждении против него уголовного и административного дела. Комиссия вынесет рассмотрение на палату 25 ноября», - отметил он. Накануне сообщалось, что такое представление в нижнюю палату парламента уже поступило.

По словам Аршба, процедура лишения депутатского мандата «очень проста».

«Обратиться с просьбой о лишении неприкосновенности может только генеральный прокурор. Он обращается к спикеру, спикер передает материалы в комиссию. Там знакомятся с материалами и знакомят с ними Рашкина. Назначается комиссия: заслушивается представитель прокуратуры, сам Валерий Федорович. Потом принимается решение, которое выносится на обсуждение в Палате, куда придет генеральный прокурор и будет излагать свои доводы. Все решается методом всеобщего голосования. Как палата определит, так и будет», - рассказал Аршба.

По его словам, комиссия может вынести решение по делу Рашкина уже в понедельник, 22 ноября.