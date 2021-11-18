«Судимость – штука нехорошая»: В Госдуме рассказали, как Рашкина будут лишать мандата
Юрист из КПРФ Юрий Синельщиков уверен, что само по себе убийство лося - ещё не преступление: есть нюансы.
Вопрос о лишении Рашкина депутатского мандата будет решаться на всеобщем голосовании Думы. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил председатель комиссии Госдумы по мандатным вопросам Отари Аршба.
Ранее депутат от КПРФ Валерий Рашкин, которого требуют лишить депутатской неприкосновенности за убийство лося, выступил с 17-минутным чистосердечным признанием на своем YouTube-канале. Политик утверждает, что приехал в Саратовскую область на рыбалку и охоту по приглашению друзей и стал «жертвой обстоятельств», а также, возможно, «провокации». Со слов Рашкина, друзья убедили его, что разрешение на охоту есть, а лося он изначально принял за кабана.
Аршба подтвердил, что вопрос о лишении Валерия Рашкина депутатского мандата будет рассматриваться.
«На решение против депутата может повлиять представление Генеральной прокуратуры о возбуждении против него уголовного и административного дела. Комиссия вынесет рассмотрение на палату 25 ноября», - отметил он. Накануне сообщалось, что такое представление в нижнюю палату парламента уже поступило.
По словам Аршба, процедура лишения депутатского мандата «очень проста».
«Обратиться с просьбой о лишении неприкосновенности может только генеральный прокурор. Он обращается к спикеру, спикер передает материалы в комиссию. Там знакомятся с материалами и знакомят с ними Рашкина. Назначается комиссия: заслушивается представитель прокуратуры, сам Валерий Федорович. Потом принимается решение, которое выносится на обсуждение в Палате, куда придет генеральный прокурор и будет излагать свои доводы. Все решается методом всеобщего голосования. Как палата определит, так и будет», - рассказал Аршба.
По его словам, комиссия может вынести решение по делу Рашкина уже в понедельник, 22 ноября.
Юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что до конца месяца правительство рассмотрит вопрос о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Рашкина.
«Если он будет осужден, тогда будет решаться вопрос о его депутатстве. Если нет – тогда он останется депутатом на время следствия. Данный вопрос будет обсуждаться на пленарном заседании Думы всем составом», - рассказал он.
По его словам, без решения комиссии сложно говорить о необходимости лишения Рашкина депутатского мандата.
«То, что Рашкин стрелял и убил лося – это еще не значит, что он совершил преступление, там ведь много вопросов и деталей. Я лично не считаю, что факт совершения преступления, если, конечно, он будет доказан, является препятствием к тому, чтобы осуществлять депутатскую деятельность. Хотя судимость – это штука нехорошая», - заключил Синельщиков.
29 октября депутат Госдумы Валерий Рашкин был задержан по подозрению в незаконной охоте на лося в лесу в Саратовской области. Он находился за рулем автомобиля, в котором было найдено тело убитого животного. Следственный комитет России взял ситуацию под контроль.
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