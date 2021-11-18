Раздражитель Кремля: Признание Рашкина назвали «искренним» и компрометирующим власти

Со своей стороны, политолог Марат Баширов сказал НСН, что видеопризнание Рашкина – это яркий пример того, как не надо делать публичное заявление. Он призвал лишить депутата неприкосновенности, чтобы это стало для всех показательным примером.

Вместе с тем юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал мнение, что факт преступления не является препятствием к осуществлению депутатской деятельности.

29 октября депутат Госдумы Валерий Рашкин был задержан в лесу в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте на лося. Он находился за рулем автомобиля, в котором было найдено тело убитого животного. Сразу после задержания Рашкин утверждал, что нашел тело лося и собирался отвезти его в полицию.

