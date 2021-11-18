Раздражитель Кремля: Признание Рашкина назвали «искренним» и компрометирующим власти
Признание Рашкина в убийстве лося не является его политической победой, и теперь коммуниста лишат депутатсткой неприкосновенности, сказал НСН Аббас Галлямов.
Политолог Аббас Галлямов заявил в беседе Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что дело о незаконной охоте депутата-коммуниста Валерия Рашкина может быть следствием «операции Кремля».
Накануне Рашкин, которого требуют лишить депутатской неприкосновенности за убийство лося, выступил с 17-минутным признанием, в котором сказал, что действительно застрелил лося, перепутав его с кабаном, но стал «жертвой обстоятельств».
«Понятно, что Рашкин стрелял в этого лося, и он его убил, а когда он говорил, что не убивал, то врал. И с общественным мнением в этой связи он столкнется. Но нельзя исключать и того, о чем сказал Рашкин: что он охотился, будучи уверенным, что есть разрешение. А человек, который его ввел в заблуждение по поводу разрешения, работал во взаимодействии с властями. Почему он решил обмануть Рашкина – это вопрос открытый, но, зная, насколько Кремль недоволен Рашкиным, нельзя исключать, что с этим человеком предварительно поработали, и это часть большой спланированной операции», - сказал Галлямов.
По его мнению, Рашкина лишат неприкосновенности, хотя на видео он представил логичную версию событий.
«Нельзя сказать, что это выступление является очень убедительным и является его политической победой. Нельзя утверждать, что после этого выступления проблема рассосется. Тем не менее, он предложил внятную и логичную версию, которая, исходя из того контекста, что мы имеем в российской политике, выглядит вполне правдоподобной. Но, зная, насколько сильно он раздражает Кремль, и, видя действия властей, я думаю, что его лишат мандата», - прогнозирует политолог.
При этом он усмотрел искренность депутата от КПРФ в том, что тот снял слишком длинное видео и говорил лишние вещи, например, жаловался на усталость от «социально-экономической и общественно-политической» борьбы.
«Это можно было не говорить, конечно. Это мелочи и нюансы, но видно, что он пытается быть максимально искренним и говорит и то, что совершенно не обязательно. На самом деле этот ролик можно было смело сократить раза в три-четыре, тем самым кратно увеличив его аудиторию, и изложить только то, что имеет отношение к сути дела», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, политолог Марат Баширов сказал НСН, что видеопризнание Рашкина – это яркий пример того, как не надо делать публичное заявление. Он призвал лишить депутата неприкосновенности, чтобы это стало для всех показательным примером.
Вместе с тем юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал мнение, что факт преступления не является препятствием к осуществлению депутатской деятельности.
29 октября депутат Госдумы Валерий Рашкин был задержан в лесу в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте на лося. Он находился за рулем автомобиля, в котором было найдено тело убитого животного. Сразу после задержания Рашкин утверждал, что нашел тело лося и собирался отвезти его в полицию.
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