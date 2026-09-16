СМИ: Саудовская Аравия предупредила Европу об отмене части поставок нефти
Саудовская Аравия уведомила клиентов в Европе о приостановке отгрузки нефти в порту Янбу на Красном море, а также об отмене поставок топлива в конце сентября. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.
По данным агентства, на этом фоне крупные закупщики нефти вынуждены искать альтернативные источники отгрузки.
Ранее Саудовская Аравия после атак на компрессорные станции заявила о приостановке работы нефтепровода «Восток — Запад», который перекачивает сырье к терминалам в Красном море, напоминает Ura.ru.
Между тем эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, что если Саудовская Аравия в ближайшее время не сможет запустить нефтепровод и ремонт займет несколько недель, то это усугубит дефицит на мировом рынке нефти.
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