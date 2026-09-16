Помимо этого, документ предполагает санкции против высокопоставленных российских чиновников, предпринимателей, банков, госструктур и судов «теневого флота». Также санкционный законопроект ограничивает инвестиции и финансовые операции и предусматривает меры в отношении импорта российского урана.

При этом для импортеров российского газа подразумевается исключение. Так, вторичные пошлины им не грозят, если на страну приходится менее 15% годового российского газового экспорта, и она, в свою очередь, пытается существенно сократить закупку.

Большую часть основных санкций и тарифов администрация США должна ввести не позднее чем через месяц после вступления закона в силу. При этом американский президент может приостанавливать ограничения, если того будут требовать интересы нацбезопасности. Также по указу главы США Дональда Трампа в законопроект добавили пункт об Иране: срок действия американского закона о санкциях против Ирана 1996 года предлагается продлить до 2031 года.

По данным Axios, часть демократов в Палате представителей выразило свою оппозицию законопроекту, так как по их мнению, он может принести больше вреда, чем пользы. Об этом сказано в совместном заявлении конгрессменов Грега Микса, Дона Байера и Ричарда Нила. Разногласия связаны как раз с тем, что законопроект дает право Трампу устанавливать пошлины до 100% против основных стран-поставщиков российской нефти.

При этом ранее, 15 сентября, демократы в Палате представителей США предложили в рамках законопроекта Грэма о новых санкциях выделить Украине еще $15 млрд. Инициатива вошла в пакет из пяти поправок, которые подготовили представителями демократов перед началом рассмотрения проекта закона в комитете нижней палаты Конгресса США. Авторами выступили Грегори Микс, Билл Китинг и Майк Куигли.

ОКНО В ЕВРОПЕ

В то же время в Евросоюзе возникла проблема с продлением санкций против России. Загвоздка была в том, что срок их действия истек 15 сентября в 00:00, а решение по их продлению еще на 7 дней опубликовали в Официальном журнале ЕС только к 13:00 по центральному европейскому времени. Получилось, что задержка могла остановить действие санкций на 13 часов.

Как отмечает партнер практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Сергей Гландин, за эти 13 часов могли произойти действия «основанные на межличностных отношениях и не зависящие от технических и электронных средств». Его слова приводит «Коммерсант». Например, лицо из санкционного списка ЕС теоретически могло въехать в любую страну Евросоюза, а какую-нибудь яхту, находящуюся под санкциями, могли спокойно выпустить из порта. Более того, можно было успеть оформить отчуждение акций компании, убедив участников сделки, что ограничения уже не действуют.