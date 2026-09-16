Демократы тормозят: Успеют ли США принять «адские санкции» против РФ до выборов
В Конгрессе США дилемма: на горизонте принятие законопроекта об «адских санкциях» против России, однако на это у конгрессменов есть всего пара дней, при этом часть демократов опасается последствий этого пакета.
Палата представителей США одобрила начало рассмотрения законопроекта, который носит имя покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов). Также пакет уже окрестили «адскими санкциями». Он предусматривает санкции и пошлины против России, а также против крупнейших покупателей российских энергоресурсов, пишет издание The Hill.
При этом руководство Демократической партии в Палате представителей США уже выступило против этого пакета, уточняет портал Axios. Что входит в пакет «ужасающих» санкций и почему не все в Конгрессе США поддерживают его — в материале НСН.
ЧТО СУЛЯТ САНКЦИИ ГРЭМА
Сейчас проект прошел через процедурное голосование, так что теперь уже может начаться «голосование по существу». Финальное голосование, как передает телеканал CNN, может состояться уже 16 сентября. Однако проблема в том, что из-за осенних выборов Конгресс готовится к завершению работы. Последний день работы американского парламента — 17 сентября. Если сейчас с принятием закона о санкциях промедлят, его просто не успеют одобрить до выборов. Так что пока судьба проекта все еще остается неясной. Он прошел на следующий этап с разницей 214 "за" и 211 голосов "против" лишь благодаря двум демократам, согласившимся выступить против своих однопартийцев. Это решение вызвало недовольство в рядах демократов.
Напомним, что Линдси Грэм был одним из главных конгрессменов, наиболее активно выступающих за усиление давления на Россию посредством санкций. Однако политик скончался 11 июля 2026 года в возрасте 71 года. Первое голосование по его проекту прошло в день, когда в Вашингтоне проходила церемония прощания с сенатором — 28 июля.
Первоначальную версию законопроекта с санкциями внесли республиканец Грэм и демократ Ричард Блюменталь в апреле 2025 года. Так, там допускались пошлины в размере 500% как на товары из России, так и на импорт из стран, закупающих российские энергоресурсы. Однако после совещания с Белым домом текст законопроекта серьезно изменили. Максимальная ставка вторичных пошлин для третьих стран опустилась до 100%. Также был сужен и список стран, к кому может быть применена пошлина – в нем остались лишь по пять самых крупных импортеров российской нефти и крупнейших импортеров газа. Также туда включили и пятерку стран, наиболее активно помогающих обходить американские санкции против российского нефтяного экспорта. Для товаров непосредственно из России максимальную ставку оставили в размере 500%.
Помимо этого, документ предполагает санкции против высокопоставленных российских чиновников, предпринимателей, банков, госструктур и судов «теневого флота». Также санкционный законопроект ограничивает инвестиции и финансовые операции и предусматривает меры в отношении импорта российского урана.
При этом для импортеров российского газа подразумевается исключение. Так, вторичные пошлины им не грозят, если на страну приходится менее 15% годового российского газового экспорта, и она, в свою очередь, пытается существенно сократить закупку.
Большую часть основных санкций и тарифов администрация США должна ввести не позднее чем через месяц после вступления закона в силу. При этом американский президент может приостанавливать ограничения, если того будут требовать интересы нацбезопасности. Также по указу главы США Дональда Трампа в законопроект добавили пункт об Иране: срок действия американского закона о санкциях против Ирана 1996 года предлагается продлить до 2031 года.
По данным Axios, часть демократов в Палате представителей выразило свою оппозицию законопроекту, так как по их мнению, он может принести больше вреда, чем пользы. Об этом сказано в совместном заявлении конгрессменов Грега Микса, Дона Байера и Ричарда Нила. Разногласия связаны как раз с тем, что законопроект дает право Трампу устанавливать пошлины до 100% против основных стран-поставщиков российской нефти.
При этом ранее, 15 сентября, демократы в Палате представителей США предложили в рамках законопроекта Грэма о новых санкциях выделить Украине еще $15 млрд. Инициатива вошла в пакет из пяти поправок, которые подготовили представителями демократов перед началом рассмотрения проекта закона в комитете нижней палаты Конгресса США. Авторами выступили Грегори Микс, Билл Китинг и Майк Куигли.
ОКНО В ЕВРОПЕ
В то же время в Евросоюзе возникла проблема с продлением санкций против России. Загвоздка была в том, что срок их действия истек 15 сентября в 00:00, а решение по их продлению еще на 7 дней опубликовали в Официальном журнале ЕС только к 13:00 по центральному европейскому времени. Получилось, что задержка могла остановить действие санкций на 13 часов.
Как отмечает партнер практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Сергей Гландин, за эти 13 часов могли произойти действия «основанные на межличностных отношениях и не зависящие от технических и электронных средств». Его слова приводит «Коммерсант». Например, лицо из санкционного списка ЕС теоретически могло въехать в любую страну Евросоюза, а какую-нибудь яхту, находящуюся под санкциями, могли спокойно выпустить из порта. Более того, можно было успеть оформить отчуждение акций компании, убедив участников сделки, что ограничения уже не действуют.
В конечном счете, ни одно из этих действий не может считаться нарушением санкционного режима Евросоюза, уверен Галандин, если предыдущие ограничения уже не действовали в это время, а решение о новых официально еще не вступило в силу.
В свою очередь советник Altus Capital Кира Винокурова не считает, что какие-то банки решились бы воспользоваться возникшим «окном», так как регламент, обязывающий замораживать активы подсанкционных лиц, продолжал действовать. Однако, по ее мнению, за это время можно было бы успеть дать банку поручение о снятии блокировки и попробовать перевести или продать ценные бумаги.
При этом старший юрист санкционной практики КА Delcredere Денис Хлопцов уверен, что тот факт, что в эти 13 часов не было продления, не означает «автоматической» отмены «блокирующего» регламента. Так что если бы кто-то провел запрещенные операции, то это могли бы счесть нарушением санкций ЕС.
Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что всего против России уже ввели около 35 тысяч санкций. Об этом она сообщила, выступая на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге. Также Захарова подчеркнула, что, на самом деле, это часть объявленной России гибридной войны. Помимо прочего, она указала, что введённые против нее санкции незаконны, и что их может принять только Совет Безопасности ООН.
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