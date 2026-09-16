Поставки лекарств из России в ЕС стали максимальными с сентября 2025 года
Поставки лекарств из России в страны Евросоюза в июле выросли на две трети по сравнению с июнем, они достигли максимума с сентября 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
За второй летний месяц ЕС импортировал лекарственных средств из РФ на 5,99 млн евро. Стоимость поставок за месяц выросла на 66%, год к году - на 36%.
Всего в январе-июле сообщество приобрело у России лекарств на 22 млн евро. Это на 21% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Между тем Россия увеличила импорт вина из ЕС, в июле поставки игристого и тихого вина достигли наибольших значений с ноября 2025 года, пишет Ura.ru.
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