Захарова: Деятельность Каллас - позор европейской политики
Деятельность верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас стала позором европейской политики, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она заявила в эфире радиостанции Sputnik.
Дипломат отметила, что в Европе действует «группа адских непрофессионалов и людей, которые утратили совесть».
«То, чем занимаются Еврокомиссия и Брюссель в виде вот этих всех комиссаров, высоких представителей, - это стало уже абсолютным позором европейской политики», - заявила Захарова.
По ее словам, непрофессионализм Каллас обсуждают в самой Европе.
Ранее глава евродипломатии заявила, что поговорит с президентом России Владимиром Путиным, если такая возможность появится, пишет Ura.ru.
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