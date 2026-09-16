Захарова: Деятельность Каллас - позор европейской политики

Деятельность верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас стала позором европейской политики, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она заявила в эфире радиостанции Sputnik.

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Дипломат отметила, что в Европе действует «группа адских непрофессионалов и людей, которые утратили совесть».

«То, чем занимаются Еврокомиссия и Брюссель в виде вот этих всех комиссаров, высоких представителей, - это стало уже абсолютным позором европейской политики», - заявила Захарова.

По ее словам, непрофессионализм Каллас обсуждают в самой Европе.

Ранее глава евродипломатии заявила, что поговорит с президентом России Владимиром Путиным, если такая возможность появится, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЕвросоюзМИД РФМария Захарова

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