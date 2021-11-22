Милонов потребовал дважды лишить Рашкина депутатской неприкосновенности
Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В МИД Украины рассказали о плане сдерживания «агрессии России».
По словам главы МИД, на первом, дипломатическом, уровне партнеры Киева делают «сильные, своевременные публичные и непубличные» заявления в поддержку Украины. На следующем, экономическом, уровне возможно введение «новых и болезненных» ограничений в случае «новых агрессивных действий России». «Он должен иметь в себе удары в самые болезненные места, включая проект "Северный поток-2"», — подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Виталий Милонов: «Министр иностранных дел Украины продолжает комичную и клоунскую функцию, которую до него осуществлял его предшественник. Опять на Украине кто-то что-то украл, опять народу ничего не досталось – виновата в этом, очевидно Россия», - сказал депутат.
Госдума обсудит вопрос неприкосновенности Рашкина на заседании 25 ноября
Ранее Володин сообщил, что представление Генпрокуратуры РФ о лишении задержанного в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте депутата от КПРФ Рашкина депутатской неприкосновенности поступило в Госдуму.
Виталий Милонов: «Во-первых, надо вспомнить, что не только убил лося, но и ездил пьяный за рулем. Не так давно был известный скандал с одним очень известным артистом. И в результате он на восемь лет уехал в тюрьму. Рашкин пытается скрыться за депутатской неприкосновенностью и все оправдывается. Почем он зверски расстрелял лося? А почему он ехал пьяный, даже не говорится. Поэтому считаю, что его нужно лишить неприкосновенности два раза - и за пьянку за рулем, и за расстрел несчастных животных. А с мандатом достаточно попрощаться один раз. Пусть он навсегда перестанет быть депутатом, потому что депутаты не убивают несчастных лосей», - отметил он.
Новый мэр Краснодара оговорился, что от властей ждут разговоров, а не дел
Новый мэр Краснодара Андрей Алексеенко в ходе процедуры своего назначения на заседании городской думы оговорился, сообщив, что горожане ждут от властей разговоров, а не конкретных дел.
Виталий Милонов: «В принципе, ерунда, оговориться может каждый. Но теперь все жители Краснодара будут ждать от этого мэра именно конкретных дел», - добавил собеседник НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+35 681 / сут.
Умерли
265 тыс.+1 241 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+28 713 / сут.
- Роскомнадзор потребовал от медиа-гигантов открыть представительства в России
- В Курской области продлили выплаты пенсионерам за вакцинацию
- «Газпром» пригрозил прекратить поставки газа в Молдавию через 2 дня
- ВОЗ признала эталоном российский тест на COVID-19
- Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров получил французское гражданство
- Путин заявил о готовности России бесперебойно поставлять газ в Европу
- Лукашенко заявил об отсутствии в Белоруссии политических заключенных
- Россиянам назвали размер справедливой пенсии
- Глава Подмосковья объявил о кадровых изменениях в региональном правительстве
- В Госдуме выступили против запрета СМИ упоминать национальность преступника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru