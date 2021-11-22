Милонов потребовал дважды лишить Рашкина депутатской неприкосновенности

Виталий Милонов: «Во-первых, надо вспомнить, что не только убил лося, но и ездил пьяный за рулем. Не так давно был известный скандал с одним очень известным артистом. И в результате он на восемь лет уехал в тюрьму. Рашкин пытается скрыться за депутатской неприкосновенностью и все оправдывается. Почем он зверски расстрелял лося? А почему он ехал пьяный, даже не говорится. Поэтому считаю, что его нужно лишить неприкосновенности два раза - и за пьянку за рулем, и за расстрел несчастных животных. А с мандатом достаточно попрощаться один раз. Пусть он навсегда перестанет быть депутатом, потому что депутаты не убивают несчастных лосей», - отметил он.

