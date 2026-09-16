Ссылки только на «белый»: В Госдуме призвали регламентировать ИИ в дипломных работах
Ольга Пилипенко заявила НСН, что в дипломных работах допустимо использовать информацию из нейросетей, однако только из «белых», то есть из тех, где она верифицирована.
Чтобы использование искусственного интеллекта (ИИ) не засчитали как нарушение при написании дипломной работы, должны быть разработаны четкие методические рекомендации как для преподавателей, так и для студентов. Об этом НСН рассказала член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
В ноябре выходит «Антиплагиат 2.0», через который преподаватели смогут проследить за написанием вашей дипломной работы в реальном времени. Система сохранит и покажет историю создания текста, вставки, правки, источники и использование ИИ. При этом нейросети это не запрещают — студент может указать, где и зачем их применял, а преподаватель увидит это в отчете, пишет Life.ru. Пилипенко поддержала нововведение.
«Абсолютно поддерживаю. Мы должны реагировать на использование ИИ совершенно адекватно. И адекватно, в первую очередь, при написании дипломных проектов указывать, какие базы ИИ использовались. Но, естественно, ссылка не говорит о том, что работа должна быть полностью создана ИИ. Любой преподаватель поймет, что работа собрана из самых различных источников. Но самое главное, чтобы ссылки были бы не на «черный» ИИ, а на «белый», то есть тот, который содержит верифицированную информацию. Я считаю, что должны быть разработаны четкие методические рекомендации по использованию ИИ: какой процент, какие именно источники, какие «чаты». Это должно быть в первую очередь понятно тем, кто проводит экспертизу работ», — рассказала она.
Также Пилипенко раскрыла, как «Антиплагиат» отразит в системе текст, в котором студенты использовали ИИ для формулировки какой-то части текста, но потом сильно ее переработали.
«Я уверена, что система отразит это как не авторский текст, потому что есть понимание, что считается плагиатом: сколько строк, сколько слов в последовательности. Даже если поменять местами, то смысловая нагрузка останется та же. Система будет читать это как плагиат. Но, надо понимать, что есть ссылки на классические законы, тут уже нет разницы, написано ИИ или студентом, суть будет одна. Это называется теоретическая часть в дипломе. Здесь вполне возможно, что будет большой процент ссылок. Обязательно надо указывать, что это ссылка на какую-то работу, иначе это будет считаться нарушением. Если человек просто берет и вставляет откуда-то куски и потом просто их выравнивает в системе — это недопустимо», — рассказала она.
Ранее Пилипенко заявила НСН, что спорные ситуации при оценке студенческих работ сегодня возникают нечасто, но появление единой бесплатной системы антиплагиата повысило бы прозрачность и объективность.
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