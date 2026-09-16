Чтобы использование искусственного интеллекта (ИИ) не засчитали как нарушение при написании дипломной работы, должны быть разработаны четкие методические рекомендации как для преподавателей, так и для студентов. Об этом НСН рассказала член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

В ноябре выходит «Антиплагиат 2.0», через который преподаватели смогут проследить за написанием вашей дипломной работы в реальном времени. Система сохранит и покажет историю создания текста, вставки, правки, источники и использование ИИ. При этом нейросети это не запрещают — студент может указать, где и зачем их применял, а преподаватель увидит это в отчете, пишет Life.ru. Пилипенко поддержала нововведение.

«Абсолютно поддерживаю. Мы должны реагировать на использование ИИ совершенно адекватно. И адекватно, в первую очередь, при написании дипломных проектов указывать, какие базы ИИ использовались. Но, естественно, ссылка не говорит о том, что работа должна быть полностью создана ИИ. Любой преподаватель поймет, что работа собрана из самых различных источников. Но самое главное, чтобы ссылки были бы не на «черный» ИИ, а на «белый», то есть тот, который содержит верифицированную информацию. Я считаю, что должны быть разработаны четкие методические рекомендации по использованию ИИ: какой процент, какие именно источники, какие «чаты». Это должно быть в первую очередь понятно тем, кто проводит экспертизу работ», — рассказала она.