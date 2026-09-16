В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали двое мужчин

Два человека пострадали из-за атаки украинского дрона в поселке Красная Яруга Белгородской области. Об этом заявили в оперативном штабе региона.

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Отмечается, что минувшей ночью беспилотник ударил по автомобилю. Ранения получили двое мужчин.

«У одного мужчины множественные осколочные ранения и травматическая ампутация ноги... Состояние крайне тяжелое. Второй пострадавший получил акубаротравму», - рассказали в оперштабе.

Ранее в Грайворонском округе Белгородской области мирный житель погиб при атаке украинского беспилотника, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиБелгородская область

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