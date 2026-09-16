В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали двое мужчин
Два человека пострадали из-за атаки украинского дрона в поселке Красная Яруга Белгородской области. Об этом заявили в оперативном штабе региона.
Отмечается, что минувшей ночью беспилотник ударил по автомобилю. Ранения получили двое мужчин.
«У одного мужчины множественные осколочные ранения и травматическая ампутация ноги... Состояние крайне тяжелое. Второй пострадавший получил акубаротравму», - рассказали в оперштабе.
Ранее в Грайворонском округе Белгородской области мирный житель погиб при атаке украинского беспилотника, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали двое мужчин
- Демократы тормозят: Успеют ли США принять «адские санкции» против РФ до выборов
- Над регионами России сбили 71 украинский БПЛА
- В школе во Владивостоке дети, а после их родители устроили драку
- Вулин: Сербия никогда не введет санкции против России
- В ДНР задержали диверсанта, который пытался подорвать российских военных
- Расторгуев заявил, что ИИ не сможет заменить композиторов
- В США при крушении новостного вертолета погибли три человека
- Россияне переключились на птицу вместо говядины и свинины
- Чемезов: Новые «Суперджеты» начнут передавать авиакомпаниям в 2027 году