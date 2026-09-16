В России показали новый знак парковки для многодетных семей

Минтранс России представил дорожный знак парковки для многодетных семей. Об этом говорится в сообщении министерства.

Автомобилисты разнесли идею Минтранса о парковке для многодетных

Ранее ведомство вместе с россиянами в ходе голосования выбрало дизайн знака, напоминает Ura.ru.

«На Международном фестивале молодежи показали новый знак парковки для многодетных семей», - подчеркнули в Минтрансе.

Первый замминистра транспорта Константин Пашков представил знак вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Как отметили в Минтрансе, ведомство работает над корректировкой правил дорожного движения, затем необходимые изменения внесут в соответствующий ГОСТ, и новый знак сможет появиться на российских улицах.

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ФОТО: Минтранс России
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