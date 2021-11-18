Рашкин предложил купить самку лося в качестве оправдания
Депутат Госдумы Валерий Рашкин, которого подозревают в незаконной охоте, выразил готовность купить лосиху и выпустить ее на волю там, где провел незаконную охоту. Об этом он рассказал в эфире »Первого канала».
Ранее в четверг Рашкин выложил видеопризнание в котором подтвердил, что действительно застрелил самку лося в Саратовской области. Видео доступно на канале политика в YouTube.
«Я на сегодняшний день принимаю меры, чтобы закупить лося где-то и привезти его туда и выпустить. Лосиху - для того, чтобы она жила, размножалась, там были стада», - сказал депутат.
По делу о незаконной охоте (статья 258 УК РФ) Рашкину грозит крупный штраф либо лишение свободы на срок до двух лет. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в нижнюю палату парламента поступило представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности по этому делу.
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