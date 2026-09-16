Над регионами России сбили 71 украинский БПЛА

Дежурные силы ПВО ликвидировали над территорией России 71 беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.

В Воронежской области из-за БПЛА повреждены четыре частных дома

Военные перехватили и уничтожили дроны в течение прошедшей ночи.

Отмечается, что БПЛА нейтрализовали в Астраханской, Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской областях, над Краснодарским краем, Крымом и водами Черного моря.

Ранее над российскими регионами уничтожили 22 украинских дрона за 12 часов, напоминает 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотники

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