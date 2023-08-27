Скандалы в пользу Трампа. В России взвешивают шансы на победу главных кандидатов на пост президента США
Американисты в России анализируют скандалы, связанные с уголовными делами действующего и бывшего президентов США Джо Байдена и Дональда Трампа на фоне политики Белого дома внутри страны и за границей.
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп, претендующий на пост президента, собрал рекордную сумму пожертвований на предвыборную борьбу после формального ареста. Всего – около 7,1 миллиона долларов. Такую сумму удалось получить благодаря продаже различных товаров с фотографией Трампа, сделанной во время ареста, сообщает Politico.
На Трампа в США завели уже четвертое уголовное дело. В последний раз ему предъявили обвинение в попытке повлиять на результаты выборов в одном из штатов уже после завершения процедуры. При этом действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден – тоже фигурант уголовного расследования, связанного с коррупцией. Но, как бы ни мечтал Байден, Конституция США не позволяет снять Трампа с президентской гонки, заявил НСН президент американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
«Больше половины населения страны понимают, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена использует свой департамент юстиции, чтобы удалить Трампа с президентской гонки. Особенно сейчас, когда параллельно идет расследование в отношении самого Байдена и членов его семьи по подозрению в коррупции, когда появляются все новые документы и показания свидетелей против действующего президента, команда Байдена выдвигает все новые обвинения против Трампа. С каждым новым обвинением популярность Трампа и симпатия рядовых американцев к нему только растет. Народ чувствует, что происходит что-то неслыханное, небывалое за всю историю США. Многие говорят, что дело может попахивать гражданской войной. По закону Трампа с гонки снять не удастся, более того, на фоне возросшей популярности он наверняка выиграет предстоящие дебаты в штате Айова», — сказал Лозанский.
45-й президент США ранее подсчитал, что ему грозит 561 год тюрьмы - это шесть пожизненных сроков. При этом сам Дональд Трамп оценил свои шансы на победу над действующим главой Белого дома Джо Байденом, пишет РИА Новости.
«Близки к 100%», - сказал Трамп в интервью британской газете Times.
Арест экс-президента США Дональда Трампа, действительно, может привести к беспорядкам в США, рассказал в интервью НСН ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Сегодня демократы рассматривают именно Трампа в качестве главного конкурента. Он самый популярный кандидат в Республиканской партии. Ни у демократов, ни у республиканцев нет никого, сравнимого с Трампом по харизме, популярности и так далее, поэтому с ним пытаются разобраться. Если от него не отстанут, демократы создадут проблемы не только для Трампа, но и для себя, и для функционирования всей государственной системы США. Будет нанесен непоправимый имиджевый ущерб... Трамп говорил, что мой электорат будет бушевать, а вполне возможно, что они и за оружие возьмутся. Так что это крайне непростое дело», - сказал Блохин.
Политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прогнозирует, что на фоне скандалов Трамп получит второй президентский срок автоматически на выборах 2024 года в США.
«Трамп сложившуюся крайне неприятную для него ситуацию отыграл как по нотам, словно он сам её режиссировал, и надо сказать, что гнать до такой степени глупо выстроенную волну на блестящего шоумена, старого волка телевизионных ристалищ, человека, прошедшего тот жизненный путь, который Трамп прошёл и имеющего тот опыт и ту закалку, которые он имеет, могли только очень самоуверенные и, повторим, полностью отчаявшиеся люди. Но они это сделали! В результате Нельсоном Манделой или Мартином Лютером Кингом он, конечно, пока не стал, но репутация его у республиканских избирателей дрейфует именно в этом направлении, и, если так пойдёт дальше, второй срок в Белом доме ему гарантирован автоматически. Что, к слову, вряд ли порадует действующее украинское руководство», – написал Сатановский в своем Telegram.
Президент США Джо Байден рассчитывает затянуть судебный процесс против Трампа на долгие годы, чтобы испортить избирательную кампанию экс-главе Белого дома, заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ, американист Юрий Рогулев в беседе с НСН. При этом он отметил, что подобные скандалы только повышают шансы Трампа на выборах.
«Другой вопрос, решаться ли федеральные власти идти в этом деле до конца. С моей точки зрения, они рассчитывают на многолетний процесс, чтобы затянуть это дело. На это Байден и рассчитывает. Чтобы не сейчас прям посадить, а затянуть процесс и испортить избирательную кампанию Трампу, конечно. При этом Трамп сказал, что готов вести избирательную кампанию даже из тюрьмы. Ему закон это позволяет. Все эти скандалы только повышают шансы Трампа», - заключил собеседник НСН.
Байдену для победы над Трампом на президентских выборах в США надо заморозить конфликт Россия-Украина. Без этого Джо Байден не сможет их выиграть. При этом Россия не хочет этого делать, объяснил «Радиоточке НСН» политолог Сергей Марков.
«План Запада такой: сейчас наступление ВСУ, после этого России предъявляют форму ультиматума, в зависимости от наступления Украины. Если наступление ВСУ будет малоуспешным, то будет слабый ультиматум. После этого заморозка конфликта на год, на время избирательной компании Байдена. Считается, что, чтобы Байден победил, нужно, чтобы не было конфликта. За это время армия Украины должна значительно укрепить свои позиции, ее должны накачать оружием, и через год опять начать военные действия. А Москва не готова ни на какую заморозку, а готова на 10 лет боевых действий», - заключил он.
При этом отказаться от участия в избирательной гонке Джо Байден не может, потому что своим отказом от участия в выборах он распишется в неспособности управлять США, заявил американист Константин Блохин Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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