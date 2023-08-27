Скандалы в пользу Трампа. В России взвешивают шансы на победу главных кандидатов на пост президента США

На Трампа в США завели уже четвертое уголовное дело. В последний раз ему предъявили обвинение в попытке повлиять на результаты выборов в одном из штатов уже после завершения процедуры. При этом действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден – тоже фигурант уголовного расследования, связанного с коррупцией. Но, как бы ни мечтал Байден, Конституция США не позволяет снять Трампа с президентской гонки, заявил НСН президент американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

«Больше половины населения страны понимают, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена использует свой департамент юстиции, чтобы удалить Трампа с президентской гонки. Особенно сейчас, когда параллельно идет расследование в отношении самого Байдена и членов его семьи по подозрению в коррупции, когда появляются все новые документы и показания свидетелей против действующего президента, команда Байдена выдвигает все новые обвинения против Трампа. С каждым новым обвинением популярность Трампа и симпатия рядовых американцев к нему только растет. Народ чувствует, что происходит что-то неслыханное, небывалое за всю историю США. Многие говорят, что дело может попахивать гражданской войной. По закону Трампа с гонки снять не удастся, более того, на фоне возросшей популярности он наверняка выиграет предстоящие дебаты в штате Айова», — сказал Лозанский.

45-й президент США ранее подсчитал, что ему грозит 561 год тюрьмы - это шесть пожизненных сроков. При этом сам Дональд Трамп оценил свои шансы на победу над действующим главой Белого дома Джо Байденом, пишет РИА Новости.

«Близки к 100%», - сказал Трамп в интервью британской газете Times.