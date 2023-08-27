СМИ: Трамп собрал пожертвования на $7,1 млн после тюремного фото

Только за 25 августа бывший американский лидер собрал 4,18 млн долларов. Всего после прохождения формальной процедуры ареста политик собрал около 7,1 миллиона долларов пожертвований на проведение предвыборной кампании.

Такую сумму удалось получить благодаря продаже различных товаров с фотографией Трампа, сделанной во время ареста.

Ранее Трамп впервые с 2021 года опубликовал пост в соцсети X, выложив официальный протокольный снимок из тюрьмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

