Трамп рассказал, почему Байден не остановит конфликт на Украине

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден не может поспособствовать прекращению конфликта вокруг Украины.

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В интервью ведущему Такеру Карлсону Трамп заявил, что глава государства не сможет добиться этого из-за своей некомпетентности. Политик также указал, что США «во многом вовлечены» в конфликт, а задача американского лидера — помочь стране выбраться из него.

Ранее стало известно, что 62% республиканцев готовы проголосовать за Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаДональд ТрампДжо Байден

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