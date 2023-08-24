Трамп рассказал, почему Байден не остановит конфликт на Украине
24 августа 202306:38
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден не может поспособствовать прекращению конфликта вокруг Украины.
В интервью ведущему Такеру Карлсону Трамп заявил, что глава государства не сможет добиться этого из-за своей некомпетентности. Политик также указал, что США «во многом вовлечены» в конфликт, а задача американского лидера — помочь стране выбраться из него.
Ранее стало известно, что 62% республиканцев готовы проголосовать за Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru