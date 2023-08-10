Трамп допустил, что Байден мог сойти с ума

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что глава Белого дома Джо Байден сошел с ума. Об этом политик написал в своей социальной сети Truth Social.

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Трамп усомнился в интеллектуальных способностях Байдена. По его мнению, президент США сошел с ума.

Свидетельством «безумия» Байдена Трамп назвал «отвратительную и угрожающую стране» политику, которую проводит администрация США.

«Он является ментальной катастрофой, которая ведет нашу страну в ад!» - высказался экс-президент о своем оппоненте.

Трамп ранее заявил, что по совокупности предъявленных обвинений ему может грозить 561 год тюрьмы. Экс-президент полагает, что его преследование инициировал Байден, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СШАДжо БайденДональд Трамп

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