«Симпатичный парень»: Байден оценил тюремное фото Трампа

Президент США Джо Байден прокомментировал фотоснимок своего предшественника Дональда Трампа при аресте.

Трамп договорился об освобождении под залог

В общении с журналистами Байден заявил, что видел тюремное фото трампа по телевизору.

«Симпатичный парень, отличный парень», - сказал американский лидер.

Трамп «сдался» в тюрьму штата Джорджия. Против политика возбуждено уголовное дело о попытке повлиять на итоги президентских выборов 2020 года.

По данным телеканала CBS, Трамп на фоне уголовного преследования укрепил свои позиции среди республиканцев. Проголосовать за него на следующих президентских выборах готова 62% членов и сторонников партии, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ТюрьмаСШАДональд ТрампДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры