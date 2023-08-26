Бывший генпрокурор Украины обвинил Байдена в коррупции

По словам Шокина, его увольнение было «оплачено», и Байден «дал взятку» в обмен на отставку генпрокурора.

«Я не хочу иметь дела с недоказанными фактами, но мое личное твердое убеждение состоит в том, что да ... Их подкупили ... Факт в том, что Джо Байден заплатил $1 млрд за то, чтобы меня отправили в отставку», — заявил Шокин.

Экс-прокурор возглавлял украинскую генпрокуратуру в феврале 2015 года — апреле 2016-го. Шокина отправили в отставку во время расследования трех дел в отношении газодобывающей компании Burisma, членом правления которой был сын Байдена Хантер. Позже эти расследования прекратили либо передали Национальному антикоррупционному бюро.

В 2018 году Байден рассказал, что, будучи вице-президентом США, потребовал от Киева уволить Шокина, пригрозив в противном случае заблокировать гарантии Вашингтона для получения украинской стороной кредита на $1 млрд.

