Бывший генпрокурор Украины обвинил Байдена в коррупции
Экс-генеральный прокурор Украины Виктор Шокин обвинил президента США Джо Байдена в причастности к коррупции, заявив, что его увольнение произошло под давлением Вашингтона. Об этом бывший прокурор рассказал в интервью телеканалу Fox News.
По словам Шокина, его увольнение было «оплачено», и Байден «дал взятку» в обмен на отставку генпрокурора.
«Я не хочу иметь дела с недоказанными фактами, но мое личное твердое убеждение состоит в том, что да ... Их подкупили ... Факт в том, что Джо Байден заплатил $1 млрд за то, чтобы меня отправили в отставку», — заявил Шокин.
Экс-прокурор возглавлял украинскую генпрокуратуру в феврале 2015 года — апреле 2016-го. Шокина отправили в отставку во время расследования трех дел в отношении газодобывающей компании Burisma, членом правления которой был сын Байдена Хантер. Позже эти расследования прекратили либо передали Национальному антикоррупционному бюро.
В 2018 году Байден рассказал, что, будучи вице-президентом США, потребовал от Киева уволить Шокина, пригрозив в противном случае заблокировать гарантии Вашингтона для получения украинской стороной кредита на $1 млрд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru