«Избирательная кампания из тюрьмы»: Трампу предрекли многолетний судебный процесс
Американист Юрий Рогулев в эфире НСН отметил, что в обвинениях против Трампа есть пункт о шпионаже, штрафом здесь не отделаться.
Президент США Джо Байден рассчитывает затянуть судебный процесс против Трампа на долгие годы, чтобы испортить избирательную кампанию экс-главе Белого дома, заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ, американист Юрий Рогулев в беседе с НСН. При этом он отметил, что подобные скандалы только повышают шансы Трампа на выборах.
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп не признал себя виновным в федеральном суде Майами по 37 пунктам обвинения в федеральных уголовных преступлениях, связанных с хранением им секретных документов. Он назвал новые обвинения попыткой администрации Джо Байдена «вновь сфальсифицировать выборы». Трамп отметил, что законно владел документами, которые назвал «президентскими записями».
«Обвинения серьезные, это не гражданский иск, который может иметь последствия в виде штрафа. Это уголовное преступление, которое карается тюремным заключением. Это преступление против государства, там есть пункт о шпионаже, чуть ли не высшая мера за этим может последовать. Этот человек имел отношения к государственным секретам, поэтому говорить, что это "все ерунда сплошная, чтобы нервы помотать", нельзя. Это вопрос серьезного преступления и наказания», - отметил Рогулев.
По его словам, нынешний президент Джо Байден рассчитывает затянуть судебный процесс на долгие годы, чтобы испортить избирательную кампанию Трампу.
«Другой вопрос, решаться ли федеральные власти идти в этом деле до конца. С моей точки зрения, они рассчитывают на многолетний процесс, чтобы затянуть это дело. На это Байден и рассчитывает. Чтобы не сейчас прям посадить, а затянуть процесс и испортить избирательную кампанию Трампу, конечно. При этом Трамп сказал, что готов вести избирательную кампанию даже из тюрьмы. Ему закон это позволяет. Все эти скандалы только повышают шансы Трампа», - заключил собеседник НСН.
Ранее Трамп заявил, что победит на президентских выборах 2024 года и выгонит Джо Байдена из Белого дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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