«Избирательная кампания из тюрьмы»: Трампу предрекли многолетний судебный процесс

«Обвинения серьезные, это не гражданский иск, который может иметь последствия в виде штрафа. Это уголовное преступление, которое карается тюремным заключением. Это преступление против государства, там есть пункт о шпионаже, чуть ли не высшая мера за этим может последовать. Этот человек имел отношения к государственным секретам, поэтому говорить, что это "все ерунда сплошная, чтобы нервы помотать", нельзя. Это вопрос серьезного преступления и наказания», - отметил Рогулев.

По его словам, нынешний президент Джо Байден рассчитывает затянуть судебный процесс на долгие годы, чтобы испортить избирательную кампанию Трампу.

«Другой вопрос, решаться ли федеральные власти идти в этом деле до конца. С моей точки зрения, они рассчитывают на многолетний процесс, чтобы затянуть это дело. На это Байден и рассчитывает. Чтобы не сейчас прям посадить, а затянуть процесс и испортить избирательную кампанию Трампу, конечно. При этом Трамп сказал, что готов вести избирательную кампанию даже из тюрьмы. Ему закон это позволяет. Все эти скандалы только повышают шансы Трампа», - заключил собеседник НСН.

Ранее Трамп заявил, что победит на президентских выборах 2024 года и выгонит Джо Байдена из Белого дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

