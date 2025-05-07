«Мы к возможным провокациям на 9 мая относимся серьезно, Зеленский все может натворить. Поэтому идет серьезнейшая подготовка, Минобороны и все структуры серьезно к этому относятся. Мы готовы, цели определили для ударов. Мне кажется, в определенной ситуации можем применить «Орешник». День Победы - это очень серьезное мероприятие, великий праздник. Если Украина хочет это испортить, надо с ними кончать», - отметил он.

Со своей стороны, член комитета Совет Федерации по международным делам Андрей Климов добавил, что от киевского режима можно ждать чего угодно.

«Неправильно говорить, что будет и как, пока ничего не произошло. У Трампа нет никакого желания, чтобы была большая провокация в центре Москвы. Если говорим про киевский режим, им управляет «черт знает кто» в буквальном смысле слова. О чем они думают, понятно только чертям. Наша задача – сделать безопасным проведение всех праздничных мероприятий и двигаться дальше, решая задачи в рамках СВО. Ничего в этом плане не меняется», - добавил собеседник НСН.

Украинские власти пока не заявляли о готовности присоединиться к перемирию, которое было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Радиоточка НСН».

