В Госдуме допустили удар «Орешником» в случае провокаций Киева на 9 мая
Москва серьезно относится к возможным провокациям Киева на 9 мая, все структуры готовы, заявили НСН депутат Виктор Заварзин и сенатор Андрей Климов.
Россия может применить «Орешник», если Киев попытается «испортить» великий День Победы провокациями, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.
Власти РФ полагают, что Киев не примет предложенное Владимиром Путиным перемирие на 8, 9 и 10 мая. По информации источников телеграм-канала Baza, Москва ожидает новые серьезные провокации и готовит ответ. Минобороны РФ якобы поручено определить цели для удара баллистическими ракетами средней дальности (в т.ч. «Орешником»), и одна из возможных целей – Киев. Заварзин заверил, что Москва серьезно относится к возможным провокациям со стороны Киева.
«Мы к возможным провокациям на 9 мая относимся серьезно, Зеленский все может натворить. Поэтому идет серьезнейшая подготовка, Минобороны и все структуры серьезно к этому относятся. Мы готовы, цели определили для ударов. Мне кажется, в определенной ситуации можем применить «Орешник». День Победы - это очень серьезное мероприятие, великий праздник. Если Украина хочет это испортить, надо с ними кончать», - отметил он.
Со своей стороны, член комитета Совет Федерации по международным делам Андрей Климов добавил, что от киевского режима можно ждать чего угодно.
«Неправильно говорить, что будет и как, пока ничего не произошло. У Трампа нет никакого желания, чтобы была большая провокация в центре Москвы. Если говорим про киевский режим, им управляет «черт знает кто» в буквальном смысле слова. О чем они думают, понятно только чертям. Наша задача – сделать безопасным проведение всех праздничных мероприятий и двигаться дальше, решая задачи в рамках СВО. Ничего в этом плане не меняется», - добавил собеседник НСН.
Украинские власти пока не заявляли о готовности присоединиться к перемирию, которое было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Радиоточка НСН».
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