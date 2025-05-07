Президент Сербии долетел до Москвы

Президент Сербии Александр Вучич прилетел в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

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Сербский лидер намерен принять участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Также у Вучича запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что по пути в Москву самоёт сербского президента совершил вынужденную посадку в Баку, сообщает «Свободная пресса».

По данным СМИ, причиной остановки полёта стали боевые действия между Россией и Украиной, напминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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