Президент Сербии долетел до Москвы
Президент Сербии Александр Вучич прилетел в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.
Сербский лидер намерен принять участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Также у Вучича запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее стало известно, что по пути в Москву самоёт сербского президента совершил вынужденную посадку в Баку, сообщает «Свободная пресса».
По данным СМИ, причиной остановки полёта стали боевые действия между Россией и Украиной, напминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru