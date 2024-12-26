Путин: При необходимости РФ может вновь применить «Орешник», но она не спешит с этим

«Мы всегда отвечаем зеркально. Против нас использую определенное оружие, мы используем такое же. <…> Если нужно будет, если мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, то мы, конечно, его используем. Мы не спешим. Не секрет, что у нас пока немного систем «Орешник», но они есть. Мы не спешим их применять, потому что это мощное оружие, предназначенное для решения определенный задач. Мы начали серийное производство. Сейчас произведем нужное нам количество, разместим что-то на территории Белоруссии. Мы действуем системно, но мы не исключаем возможности его применения и сегодня, и завтра, если будет такая необходимость», - сказал российский лидер.

Путин также отметил, что каждый день, «днем и ночью» получает информацию о ситуации на фронте. Глава государства подчеркнул, что Россия стремится к завершению конфликта на Украине.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова разместить на своей территории десяток российских ракетных систем «Орешник», напоминает «Радиоточка НСН».

