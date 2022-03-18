Аркадий Дворкович покинул пост главы «Сколково»

Аркадий Дворкович заявил, что покидает пост председателя фонда «Сколково». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.

Отмечается, что Дворкович сосредоточится на развитии образовательных проектов, в частности в рамках «Большого Сколково».

Песков оценил предложение уволить Дворковича с поста главы «Сколково»

Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, высказывания Дворковича о спецоперации РФ на Украине являются «национал-предательством» и предложил «немедленного уволить его с позором» с поста председателя фонда «Сколково».

Резкие заявления президента РФ Владимира Путина о предателях из числа обладателей зарубежных вилл не приведут к массовым преследованиям бизнесменов, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Глеб Павловский.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СколковоАркадий Дворкович
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