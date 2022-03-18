Аркадий Дворкович покинул пост главы «Сколково»
Аркадий Дворкович заявил, что покидает пост председателя фонда «Сколково». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.
Отмечается, что Дворкович сосредоточится на развитии образовательных проектов, в частности в рамках «Большого Сколково».
Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, высказывания Дворковича о спецоперации РФ на Украине являются «национал-предательством» и предложил «немедленного уволить его с позором» с поста председателя фонда «Сколково».
Резкие заявления президента РФ Владимира Путина о предателях из числа обладателей зарубежных вилл не приведут к массовым преследованиям бизнесменов, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Глеб Павловский.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,5 млн+34 442 / сут.
Умерли
364 тыс.+524 / сут.
Выздоровели
16,0 млн+105 тыс. / сут.
- В МИД Китая заявили о независимой позиции по украинскому кризису
- Басурин опроверг создание бесполетной зоны над ДНР
- Российские грузовые авиакомпании «Атран» и AirBridgeCargo приостановили полеты
- Стало известно, как санкции повлияют на доходы россиян
- Финляндия в пятый раз подряд стала самой счастливой страной мира
- Российские банки могут потерять 210 млрд рублей из-за повышения ставок
- Аркадий Дворкович покинул пост главы «Сколково»
- В России планируют ввести рассрочку на оплату счетчиков ЖКХ
- Росздравнадзор: Проблем с лекарствами в России нет
- McDonald's: Франшизные рестораны компании продолжают работать в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru