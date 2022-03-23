Карякин объявил о намерении создать альтернативу FIDE
Российский шахматист Сергей Карякин, дисквалифицированный на полгода Международной шахматной федерацией (FIDE), заявил о намерении создать альтернативную FIDE организацию.
«Я после этих событий принял твердое решение, что я буду максимально стараться вместе со своими друзьями, коллегами, единомышленниками создавать новую организацию как альтернативу FIDE», — приводит слова гроссмейстера Sputnik.
Карякин подчеркнул, что новая федерация будет работать с постоянными спонсорами, организовывая международные соревнования с большим призовым фондом.
Ранее FIDE дисквалифицировала Карякина из-за его публичной поддержки специальной военной операции РФ на Украине, напоминает Ura.ru. Гросмейстер отметил, что своим решением федерация «опозорила себя», сообщает телеканал «360».
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