Карякин объявил о намерении создать альтернативу FIDE

Российский шахматист Сергей Карякин, дисквалифицированный на полгода Международной шахматной федерацией (FIDE), заявил о намерении создать альтернативную FIDE организацию.

Песков прокомментировал дисквалификацию шахматиста Сергея Карякина

«Я после этих событий принял твердое решение, что я буду максимально стараться вместе со своими друзьями, коллегами, единомышленниками создавать новую организацию как альтернативу FIDE», — приводит слова гроссмейстера Sputnik.

Карякин подчеркнул, что новая федерация будет работать с постоянными спонсорами, организовывая международные соревнования с большим призовым фондом.

Ранее FIDE дисквалифицировала Карякина из-за его публичной поддержки специальной военной операции РФ на Украине, напоминает Ura.ru. Гросмейстер отметил, что своим решением федерация «опозорила себя», сообщает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Шахматист Сергей Карякин
ТЕГИ:ФИДЕШахматы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры