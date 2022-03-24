Матыцин: Россия не допустит, чтобы спортсменов заставляли осудить спецоперацию на Украине

Россия не позволит требовать от спортсменов осуждения военной спецоперации на Украине. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Россия подала заявку на проведение ЧЕ по футболу 2028 и 2032 годов

По его словам, Россия не позволит использовать «фактор внутренней разобщенности». По его словам, это абсолютно неприемлемо.

Ранее известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что массовый уход из России легионеров даст шансы проявить себя российским футболистам и инвестировать освободившиеся деньги в молодежь.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияСпортРоссия
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