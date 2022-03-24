Матыцин: Россия не допустит, чтобы спортсменов заставляли осудить спецоперацию на Украине

По его словам, Россия не позволит использовать «фактор внутренней разобщенности». По его словам, это абсолютно неприемлемо.

Ранее известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что массовый уход из России легионеров даст шансы проявить себя российским футболистам и инвестировать освободившиеся деньги в молодежь.

