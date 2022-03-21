FIDE дисквалифицировала российского шахматиста Сергея Корякина

Международная шахматная федерация (FIDE) объявила о дисквалификации на полгода россиянина Сергея Карякина, сообщает пресс-служба организации.

FIDE: Российские и белорусские шахматисты смогут участвовать в индивидуальных турнирах в нейтральном статусе

В заявлении говорится, что высказывания российского шахматиста, поддерживающие спецоперацию России в Украине, «наносят ущерб федерации и шахматам».

«Велика вероятность того, что эти заявления нанесут ущерб репутации лично Сергея Карякина», — добавили в FIDE.

Ранее в FIDE приняли решение перенести Всемирную шахматную олимпиаду 2022 года из Москвы в индийский город Ченнай, сообщает RT.

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ФОТО: Шахматист Сергей Карякин
ТЕГИ:УкраинаДисквалификацияШахматы
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