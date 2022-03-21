FIDE дисквалифицировала российского шахматиста Сергея Корякина

Володин призвал конгресс США объявить Байдену импичмент 9 тысяч жителей ЛНР и ДНР пересекли границу с Россией за сутки Четыре федеральных округа России приступили к посевной Минобрнауки: Уровень знаний студентов нужно проверить после двух лет «дистанта» Авиакомпания China Eastern приостановила полеты всех своих самолетов Boeing 737