FIDE дисквалифицировала российского шахматиста Сергея Корякина
Международная шахматная федерация (FIDE) объявила о дисквалификации на полгода россиянина Сергея Карякина, сообщает пресс-служба организации.
FIDE: Российские и белорусские шахматисты смогут участвовать в индивидуальных турнирах в нейтральном статусе
В заявлении говорится, что высказывания российского шахматиста, поддерживающие спецоперацию России в Украине, «наносят ущерб федерации и шахматам».
«Велика вероятность того, что эти заявления нанесут ущерб репутации лично Сергея Карякина», — добавили в FIDE.
Ранее в FIDE приняли решение перенести Всемирную шахматную олимпиаду 2022 года из Москвы в индийский город Ченнай, сообщает RT.
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