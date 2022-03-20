Шаг вперед, два назад. Финляндия стремится в НАТО и размышляет о последствиях
Финляндия из-за ситуации на Украине может потерять нейтральный статус, на эмоциях вступив в НАТО, и разрушить баланс сил в Европе.
Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что подача его страной заявки в НАТО на фоне ситуации с Украиной увеличит риск эскалации в Европе. Об этом пишет Financial Times.
По словам Ниинистё, вступление страны в Североатлантический альянс – один из вариантов развития Финляндии как члена Евросоюза. Вторым вариантом является развитие оборонного партнерства с США и Швецией, пишет Газета.ru.
«Может показаться, что со вступлением в НАТО наши заботы закончатся. Но... на данный момент основным риском является эскалация ситуации в Европе», — приводит его слова ТАСС.
Если Финляндия вступит в НАТО, то подлетное время баллистических ракет до России сократится до пяти-шести минут, при их запуске на территорию страны РФ ответит ядерным ударом, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Если Финляндия вступит в НАТО, то у наших границ недалеко от Санкт-Петербурга появится натовская страна, которая будет размещать военные базы альянса. Это будет вполне серьезная угроза. Если это будут баллистические ракеты, то их подлетное время будет порядка пяти-шести минут... Если произойдет какой-то случайный запуск ракеты, то пяти минут на разбирательство, что это такое, не будет. Мы ответим ядерным ударом по Финляндии, чтобы они в следующий раз задумались. И не только по Финляндии, заодно и по США. При таком раскладе есть риск ядерной войны. Есть также риск именно нашего первого ядерного удара по США», - сказал Сивков.
Финский президент после разговора с президентом США Джо Байденом заявил об активизации оборонного сотрудничества Финляндии и США.
Кроме того, 27 февраля правительство Финляндии приняло решение о поставках на Украину шлемов, бронежилетов и средств первой помощи. Также руководство страны намерено поставлять Киеву оружие. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat.
По данным исследования государственной телерадиокомпании Yle, проведенного с 9 по 11 марта, 62% опрошенных финнов поддержали вступление страны в НАТО. Это рекордный показатель для Финляндии. Также о вступлении в альянс задумались в Швеции.
«Ответа России этим странам, если они начнут процедуру вступления в НАТО, по аналогии с Украиной, конечно, не будет. Но Россия неоднократно отмечала, что такое решение не будет способствовать безопасности и миру в Европе», — сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа Газета.ru
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Украина разорвала дипломатические отношения с РФ.
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