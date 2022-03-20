Шаг вперед, два назад. Финляндия стремится в НАТО и размышляет о последствиях

МО: уничтожен центр подготовки сил спецопераций ВСУ в Житомирской области, где базировались иностранные наемники

Правительство РФ направит субсидии компаниям, которые обеспечат трудоустройство россиян в возрасте до 30 лет

Оперштаб: число случаев заражения COVID-19 в РФ на этой неделе оказалось на 37% меньше, чем на прошлой

В Бельгии автомобиль врезался в толпу, есть погибшие

Синоптик: в Москве в воскресенье до + 10 и без осадков