Российского посла вызвали в МИД Финляндии
МИД Финляндии вызвал посла России Павла Кузнецова в связи с ситуацией на Украине, сообщает пресс-служба финского министерства.
В сообщении говорится, что послу было выражено «решительное осуждение военного нападения России на Украину, что является вопиющим нарушением международного права».
«Россия несёт за это полную ответственность. Украина и украинцы имеют нашу твёрдую поддержку», - сообщает финское министерство.
Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если встанет вопрос о её национальной безопасности, сообщает RT.
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