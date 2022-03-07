Финские Valio и Paulig уйдут с российского рынка
Финские производители Valio и Paulig объявили об уходе с российского рынка. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявила гендиректор Valio Анникка Хурме, компания-производитель продуктов «решительно осуждает вторжение России в независимую Украину».
«У Valio нет этических предпосылок для продолжения работы в России, поэтому мы прекращаем свою деятельность в России», — подчеркнула Хурме.
В свою очередь, производитель кофе Paulig намерен немедленно начать процесс ухода из РФ.
«Процесс будет осуществляться с учетом интересов сотрудников, клиентов и местного законодательства», — отметили в компании.
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