Премьер Финляндии: ЕС готов ужесточить санкции против РФ
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Евросоюз готов к ужесточению санкций против РФ из-за военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее заявление политик сделала в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Санна Марин также отметила, что Финляндия «решительно осуждает вторжение РФ на Украину».
В ходе разговора стороны также указали на важность борьбы с информационной войной России, власти которой «передают ложную информацию» гражданам.
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