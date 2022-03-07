Премьер Финляндии: ЕС готов ужесточить санкции против РФ

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Евросоюз готов к ужесточению санкций против РФ из-за военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

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Соответствующее заявление политик сделала в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Санна Марин также отметила, что Финляндия «решительно осуждает вторжение РФ на Украину».

В ходе разговора стороны также указали на важность борьбы с информационной войной России, власти которой «передают ложную информацию» гражданам.



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ТЕГИ:ЕвросоюзФинляндия
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