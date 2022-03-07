МИД РФ: ситуация на Украине изменит качество отношений Москвы с США и ЕС

События вокруг Украины приведут к новому качеству отношений между Россией, странами Евросоюза и Соединенными Штатами, сообщают «Известия» со ссылкой на директора третьего Европейского департамента МИДа Олега Тяпкина.

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«Исходим из того, что по итогам текущих событий у нашей страны возникнет новое качество отношений как с европейскими странами и ЕС в целом, так и с США и ведомым ими Североатлантическим альянсом», — сообщила дипломат.

Если Финляндия вступит в НАТО, то подлетное время баллистических ракет до России сократится до пяти-шести минут, при их запуске на территорию страны РФ ответит ядерным ударом, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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