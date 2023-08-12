Сдержанный ответ. Россия реагирует на атаки на Крымский мост

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в интервью НСН заявил, что в ответ на политику сдерживания России Соединенными Штатами с помощью Украины Москва принимает ответные меры, однако их инструментарий гораздо шире. Сенатор указал, что на сегодняшний день политика России очень сдержанная.

«Те меры, которые надо применять, уже применяются. При этом инструментарий у нас гораздо шире, чем он применяется. Наша политика очень сдержанная. Мы действительно отвечаем, но это именно ответные действия. Сами мы эту агрессию не разгоняем. Все началось с агрессии против нас», - резюмировал Климов.

Крым готов к любым атакам, заявил «Радиоточке НСН» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

«Не только Крым, а вся Россия готова к подобным действиям со стороны Украины... На сегодняшний день полуостров защищен, защита усиливается. Никакой нервозности нет, все работает, проекты выполняются, школы открываются, дороги строятся. Была атака на Крымский мост, сейчас охрана там повышенная на несколько порядков по сравнению с тем, что было. Были диверсии на железных дорогах. Уровень охраны железных дорог постоянно повышается», - заявил он.