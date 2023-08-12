Сдержанный ответ. Россия реагирует на атаки на Крымский мост
Украина наносит новые удары по Крымскому мосту. Российский МИД обещает ответ на диверсию. Политики говорят о сдержанности Москвы.
По Крымскому мосту восстановили движение автотранспорта, сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация» 12 августа.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», - отмечает крымский оперштаб.
Автомобильное движение по Крымскому мосту перекрывали два раза за субботу, 12 августа. Оба раза причинами введения ограничений становились ракетные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Керченского пролива.
По данным Минобороны РФ, украинские диверсии были отбиты, три ракеты С-200, направленные в ходе двух атак на Крымский мост, уничтожены силами российской ПВО.
Оба раза о сбитых украинских целях сообщал глава республики Крым Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале и благодарил службы противовоздушной обороны России.
Первая публикация вышла в 13:27, вторая – в 15:19 (мск).
«Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность!» – писал Аксёнов.
Российское Минобороны по следам этих публикаций подтверждало информацию. Выяснилось, что украинская сторона применяла для атак на Крымский мост переделанные в ударный вариант зенитные управляемые ракеты С-200.
«12 августа около 15.00 часов мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200», – отмечается в сообщении.
Российское Министерство иностранных дел вступило с решительным осуждением диверсий Киева на Крымском мосту в связи с тем, что сооружение является объектом гражданском инфраструктуры и нападения на него недопустимы. Об заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ее позиция опубликована на официальном сайте ведомства 12 августа, в субботу.
По словам Захаровой, подобные атаки Киевского режима позволяют международной общественности убедиться в истинной сущности властей Украины.
«Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа», — подчеркнула официальный представитель МИД России.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в интервью НСН заявил, что в ответ на политику сдерживания России Соединенными Штатами с помощью Украины Москва принимает ответные меры, однако их инструментарий гораздо шире. Сенатор указал, что на сегодняшний день политика России очень сдержанная.
«Те меры, которые надо применять, уже применяются. При этом инструментарий у нас гораздо шире, чем он применяется. Наша политика очень сдержанная. Мы действительно отвечаем, но это именно ответные действия. Сами мы эту агрессию не разгоняем. Все началось с агрессии против нас», - резюмировал Климов.
Крым готов к любым атакам, заявил «Радиоточке НСН» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.
«Не только Крым, а вся Россия готова к подобным действиям со стороны Украины... На сегодняшний день полуостров защищен, защита усиливается. Никакой нервозности нет, все работает, проекты выполняются, школы открываются, дороги строятся. Была атака на Крымский мост, сейчас охрана там повышенная на несколько порядков по сравнению с тем, что было. Были диверсии на железных дорогах. Уровень охраны железных дорог постоянно повышается», - заявил он.
Утром 12 августа в Минобороны России также сообщили, что российские силы пресекли попытку Киева атаковать Крым с помощью 20 беспилотников в ночь на субботу.
В этот же день в семи областях Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги: в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях. Также предупреждения объявлены в нескольких районах ДНР, Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем киевских властей. Таковы данные официального ресурса по оповещению населения в субботу.
Ранее, 17 июля, Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека. Была повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на этом участке должны восстановить осенью.
При этом первая атака на мост произошла 8 октября 2022 года. Тогда на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. При взрыве погибли три человека, частично обрушились два автомобильных пролета. ФСБ РФ назвала организатором теракта Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru