На Крымском мосту снова перекрыли движение

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - говорится в сообщении.

Причин ограничения движения не сообщается.

Власти призывают находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие, а также следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.

Предыдущий раз ограничение движения было снято на Крымском мосту менее часа назад.

Ранее Минобороны России подтвердило террористическую атаку ВСУ на Крымский мост. Она предпринята с помощью зенитной управляемой ракеты С-200 около часа дня 12 августа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».