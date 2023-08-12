На Крымском мосту снова перекрыли движение
На Крымскому мосту снова перекрыли движение автотранспорта, сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация» 12 августа.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - говорится в сообщении.
Причин ограничения движения не сообщается.
Власти призывают находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие, а также следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.
Предыдущий раз ограничение движения было снято на Крымском мосту менее часа назад.
Ранее Минобороны России подтвердило террористическую атаку ВСУ на Крымский мост. Она предпринята с помощью зенитной управляемой ракеты С-200 около часа дня 12 августа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru