Минобороны России подтвердило террористическую атаку ВСУ на Крымский мост
Киевский режим с помощью зенитной управляемой ракеты С-200 совершил новую террористическую атаку на Крымский мост в районе Керчи. Она зафиксирована около часа дня 12 августа. Российские военные перехватили украинский снаряд, сообщает Минобороны РФ.
«12 августа около 13 часов мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант», - отмечается в Telegram-канале оборонного ведомства.
Средствами ПВО РФ украинскую ракету удалось обнаружить и перехватить в воздухе.
По данным военных, в регионе разрушений и пострадавших нет.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты недалеко от Керченского пролива, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru