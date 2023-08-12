Минобороны России подтвердило террористическую атаку ВСУ на Крымский мост

«12 августа около 13 часов мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант», - отмечается в Telegram-канале оборонного ведомства.



Средствами ПВО РФ украинскую ракету удалось обнаружить и перехватить в воздухе.

По данным военных, в регионе разрушений и пострадавших нет.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты недалеко от Керченского пролива, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



