Минобороны России подтвердило террористическую атаку ВСУ на Крымский мост

Киевский режим с помощью зенитной управляемой ракеты С-200 совершил новую террористическую атаку на Крымский мост в районе Керчи. Она зафиксирована около часа дня 12 августа. Российские военные перехватили украинский снаряд, сообщает Минобороны РФ.

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«12 августа около 13 часов мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант», - отмечается в Telegram-канале оборонного ведомства.

Средствами ПВО РФ украинскую ракету удалось обнаружить и перехватить в воздухе.

По данным военных, в регионе разрушений и пострадавших нет.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты недалеко от Керченского пролива, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФУкраинаВСУАтакаКрымский Мост

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