Секретарь СНБО подтвердил причастность СБУ к обеим атакам на Крымский мост
Служба безопасности Украины (СБУ) участвовала в атаках на Крымский мост в октябре 2022 года и июле 2023-го. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
«Наши военные ставят под сомнение неприкосновенность многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%. Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители Службы безопасности, принимавшие участие в первом и втором случае», — цитирует Данилова РИА Новости.
Кроме того, глава СНБО указал, что Украина не может использовать предоставленное Западом оружие для ударов по России. Однако ограничения не распространяются на произведенное украинским ВПК вооружение.
Ранее глава СБУ Василий Малюк признал, что подрыв Крымского моста в октябре прошлого года является одной из реализаций ведомства, напоминает Ura.ru.
Между тем Данилов заявил, что никаких дедлайнов или графика по контрнаступлению ВСУ не существует, командиры определяют действия на том или ином направлении с учетом общей задачи, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru