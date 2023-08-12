Аксёнов рассказал о сбитых ракетах над Керченским проливом

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты недалеко от Керченского пролива. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в Telegram-канале 12 августа.

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«В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден», - сообщил он.

Советник главы региона Олег Крючков отметил, что специальные службы установили дымовую завесу.

«Специальными службами была поставлена дымовая завеса», - написал он в своем Telegram-канале.

По данным советника главы республики, движение по Крымскому мосту возобновится уже в ближайшее время.

Ранее Подоляк предрек Крымскому мосту недолговечность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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