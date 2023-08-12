Аксёнов рассказал о сбитых ракетах над Керченским проливом
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты недалеко от Керченского пролива. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в Telegram-канале 12 августа.
«В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден», - сообщил он.
Советник главы региона Олег Крючков отметил, что специальные службы установили дымовую завесу.
«Специальными службами была поставлена дымовая завеса», - написал он в своем Telegram-канале.
По данным советника главы республики, движение по Крымскому мосту возобновится уже в ближайшее время.
Ранее Подоляк предрек Крымскому мосту недолговечность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru