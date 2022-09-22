«Санкции за референдумы»: Европа планирует отказаться от российских бриллиантов и нефти

Евросоюз намерен ввести новые санкции против России в случае проведения референдумов в украинских регионах по вопросу присоединения к РФ, предупредил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Боррель пообещал, что все, кто будет причастен к организации «референдумов», будут привлечены к ответственности.

«Дополнительные ограничительные меры против России будут введены незамедлительно, как можно скорее в координации с нашими партнерами», - сказал он.

В ближайшие дни Еврокомиссия начнет консультации с представителями стран Евросоюза по новому пакету антироссийских санкций, в который может войти запрет на импорт бриллиантов, сообщает издание Politico.