«Санкции за референдумы»: Европа планирует отказаться от российских бриллиантов и нефти
Евросоюз намерен ввести новые ограничения против России, США активнее запугивают страны, которые готовы сотрудничать с РФ, вторичными санкциями, Россия же призывает Запад отказаться от экономического эгоизма.
Евросоюз намерен ввести новые санкции против России в случае проведения референдумов в украинских регионах по вопросу присоединения к РФ, предупредил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель пообещал, что все, кто будет причастен к организации «референдумов», будут привлечены к ответственности.
«Дополнительные ограничительные меры против России будут введены незамедлительно, как можно скорее в координации с нашими партнерами», - сказал он.
В ближайшие дни Еврокомиссия начнет консультации с представителями стран Евросоюза по новому пакету антироссийских санкций, в который может войти запрет на импорт бриллиантов, сообщает издание Politico.
По данным издания, Еврокомиссия намерена обсудить новый пакет санкций с послами стран ЕС 23 сентября. Ожидается, что среди предлагаемых мер будет также ограничение цен на нефть из РФ, расширение списка санкций против российских физических лиц.
Также в СМИ появилась информация о том, что лидеры стран Евросоюза намерены проголосовать за отмену права вето при принятии решений, в этом случае для продвижения какого-либо закона или санкций потребуется лишь поддержка более половины государств сообщества.
Право вето действует и при согласовании санкций в отношении России. Так, этим правом воспользовалась Венгрия, заблокировав введение ограничений на российскую нефть, позже Будапешт снял вето, добившись особых условий.
Новую волну антироссийских санкций на фоне запланированных референдумов обещают и в Японии. Так, страна собирается расширить экспортные санкции против российских компаний, заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси на встрече G7 в Нью-Йорке.
По данным агентства, под новые санкции попадут российские компании, которые связаны с военной и оборонной сферой. Ранее Япония уже запретила импорт угля из России, машин, водки, некоторых видов древесины. Токио также решил запретить экспортировать в Россию продукцию, которая «способствует укреплению промышленной инфраструктуры»: стальные резервуары, конвейеры, самосвалы, бульдозеры, ткацкие станки и другое.
15 сентября, Минфин США опубликовал документ, в котором говорится о готовности властей страны вводить санкции за поддержку платежной системы «Мир» за российскими границами. На этом фоне некоторые турецкие банки заявили о прекращении обслуживания российских карт «Мир». Вьетнамский банк BIDV и казахстанский банк «Халык» также перестали принимать российские карты.
На фоне новых ограничений для России глава МИД России Сергей Лавров заявил изданию Newsweek, что Москва выдержит любое давление относительно санкций.
По его словам, западные страны вводят односторонние ограничительные меры под предлогом нанесения вреда РФ. Министр отметил, что им не удалось разрушить российскую экономику. Кроме того, ограничения, по словам Лаврова, оказались «обоюдоострым оружием», в результате чего во многих европейских странах фиксируется рост цен и снижение доходов населения, дефицит энергоресурсов и угроза социальных потрясений.
Ранее президент РФ Владимир Путин также выразил надежду на то, что Запад прекратит использовать протекционизм и санкции.
«Наша политика лишена какого-либо эгоизма, надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах, прекратят использовать инструменты протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма в своих целях», - сказал он, выступая на расширенном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
В свою очередь, президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что США сближают страны посредством введения экономических ограничений.
«Несколько стран находятся под санкциями [США]. Действуя так, они заставляют их сближаться, укрепляя их единство», — подчеркнул лидер Ирана.
Ранее Министерство финансов США объявило о расширении антироссийских санкций. В «чёрный» список попали ещё 40 граждан России и более 30 российских структур, в том числе главы Чечни Рамзан Кадыров и члены его семьи.
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