Главы МИД ЕС обсудят новые санкции против РФ 22 сентября
Главы МИД ЕС проведут экстренную встречу 22 сентября, где обсудят новые санкции против РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Дипломаты встретятся на полях Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
Отмечается, что новые санкции будут обсуждаться в связи с новыми высказываниями президента Путина. Также планируется, что министры рассмотрят дальнейшие возможности по поддержке Украины.
Ранее в среду Путин заявил о том, что Россия готова прибегнуть к любому оружию для защиты своего народа и территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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