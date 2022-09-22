ЕС расширит антироссийские санкции за предстоящие референдумы

Европейский союз введет новые антироссийские санкции, как персональные, так и секторальные, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

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Речь идет о руководстве РФ. Также меры затронут организаторов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Дипломат пообещал «привлечь к ответу» Россию, ее руководство и всех вовлеченных в организацию референдумов и «другие нарушения международного права» на Украине.

Отмечается, что пока главы МИД Евросоюза не решили, кто конкретно попадет под санкции.

Референдумы о присоединении к России в ряде украинских регионов организуют с 23 по 27 сентября. Канада никогда не признает планируемые референдумы о присоединении ряда регионов Украины к России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РеферендумУкраинаЕвросоюзСанкции Против России
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