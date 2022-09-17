В Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку-2»

Позиция Германии по газопроводу «Северный поток-2», сертификацию которого приостановили в феврале, неизменна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабмина ФРГ.

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«Наша позиция неизменна», — указал представитель Берлина.

«Северный поток-2» был полностью достроен в сентябре 2021 года. В феврале 2022-го после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик Германия приостановила сертификацию трубопровода. Впоследствии США ввели санкции против компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG и ее руководства.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГазопроводГерманияСеверный Поток-2
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