В Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку-2»
Позиция Германии по газопроводу «Северный поток-2», сертификацию которого приостановили в феврале, неизменна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабмина ФРГ.
«Наша позиция неизменна», — указал представитель Берлина.
«Северный поток-2» был полностью достроен в сентябре 2021 года. В феврале 2022-го после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик Германия приостановила сертификацию трубопровода. Впоследствии США ввели санкции против компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG и ее руководства.
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