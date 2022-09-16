Путин назвал шизофренией санкции против детей российских чиновников

Комментируя расширение санкционного списка США, в который попали дети главы Чечни Рамзана Кадырова, российский лидер назвал это решение шизофренией.

«Я думаю, что это шизофрения. Потому, что несовершеннолетних детей под санкции... Это запредельные вещи... Мне кажется что они уже перестали понимать, что они делают», - сказал он.

Путин также назвал возмутительными санкции США против детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, которая спасала детей из горячих точек.

Ранее Министерство финансов США объявило о расширении антироссийских санкций. В «чёрный» список попали ещё 40 граждан России и более 30 российских структур, в том числе главы Чечни Рамзан Кадыров и члены его семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

