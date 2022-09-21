Премьер Италии назвал референдумы в Донбассе «нарушением международного права»
Референдумы о вхождении в состав России, готовящиеся в Донбассе и на контролируемых союзными войсками территориях, нарушают международное право. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
«До сих пор Россия не продемонстрировала своего желания положить конец конфликту: референдумы о независимости в Донбассе являются дальнейшим нарушением международного права, что мы решительно осуждаем», — цитирует премьера РИА Новости.
Накануне в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях приняли решение о проведении референдумов о присоединении регионов к РФ. Голосование на всех территориях пройдет с 23 по 27 сентября, отмечает телеканал «360». Евросоюз и США пригрозили ввести новые санкции против России в случае проведения референдумов, пишет РИА ФАН.
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