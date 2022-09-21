Премьер Италии назвал референдумы в Донбассе «нарушением международного права»

«До сих пор Россия не продемонстрировала своего желания положить конец конфликту: референдумы о независимости в Донбассе являются дальнейшим нарушением международного права, что мы решительно осуждаем», — цитирует премьера РИА Новости.

Накануне в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях приняли решение о проведении референдумов о присоединении регионов к РФ. Голосование на всех территориях пройдет с 23 по 27 сентября, отмечает телеканал «360». Евросоюз и США пригрозили ввести новые санкции против России в случае проведения референдумов, пишет РИА ФАН.

