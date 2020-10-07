Франция и ФРГ предложат ЕС ввести санкции против России из-за Навального

В нем добавляется, что Россия «пока не предоставила убедительных объяснений» по ситуации с отравлением Навального и они не видят иных версий произошедшего, кроме причастности России.

Сам Навальный не исключил, что в отношении России будут введены санкции, связанные с обнаружением в его анализах яда, «потому что химическое оружие». При этом он против создания «списка Навального», который на Западе предложили создать по аналогии со «списком Магнитсткого».

Москва отрицает факт отравления Навального на территории РФ и требует от Берлина доказательства. В Германии эти требования игнорируют.

