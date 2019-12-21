Санкции США против «Северного потока-2»: Бояться или не стоит?

Санкции против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» вступили в силу сразу после подписания оборонного бюджета США, информирует РИА Новости со ссылкой на уточнение Минфина Соединенных штатов.

США требует от компаний, которые участвуют в строительстве газопроводов, немедленно прекратить работу, уточняет Газета.ru

Речь идет о российских партнерах, которые сдавали в лизинг, продавали или предоставляли суда для прокладки труб на глубине моря более 100 футов для строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Минфин США поясняет, что иностранные компании «должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством», пишет RT.

Ранее Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме заявил, что санкции США в отношении газопровода «Северный поток — 2» не смогут остановить нанести ему серьезный ущерб из-за того, что проект уже практически завершен, уточняет РИА Новости.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН отметил, что США в своих нападках на «Северный поток — 2» опоздали, но это не остановит их в борьбе с Россией.

«"Северный поток — 2" почти достроен. Поэтому американцы помешать не смогут. Но потом они будут раскалывать Европу на Старый Запад и Восточную Европу. С Россией будет пытаться сотрудничать Старый Запад, хотя его фирмы будут наказаны, если у них будут хорошие связи с Россией. Восточные европейцы будут на стороне американцев, и тоже будут действовать против своих европейских партнёров. Энергетическим расколом Европы они открыли для себя рынок», —заявил Рар.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в беседе с НСН поддержал мнение немецкого политолога. Эксперт пояснил, почему считает, что санкции против российских газопроводов, которые включены в оборонный бюджет США, не связаны с какими-либо силовыми мерами и носят символический характер.

«Поскольку конгрессмены находились в процессе обсуждения военного бюджета, то именно к нему и приняли поправки в виде санкций, чтобы не заниматься параллельно работой с принятием каких-то мер и не тратить время. Так они сократили для себя время, имея ввиду, что «Северный поток – 2» и уже практически завершен. Поэтому решили ускориться и приняли эти поправки», - пояснил он.