Санкции США против «Северного потока-2»: Бояться или не стоит?

21 декабря 201911:01
Ольга Болдырева

Политологи и ученые в эфире НСН рассуждали, стоит ли реагировать на санкции США против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Санкции против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» вступили в силу сразу после подписания оборонного бюджета США, информирует РИА Новости со ссылкой на уточнение Минфина Соединенных штатов.

США требует от компаний, которые участвуют в строительстве газопроводов, немедленно прекратить работу, уточняет Газета.ru

Речь идет о российских партнерах, которые сдавали в лизинг, продавали или предоставляли суда для прокладки труб на глубине моря более 100 футов для строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Минфин США поясняет, что иностранные компании «должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством», пишет RT.

Ранее Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме заявил, что санкции США в отношении газопровода «Северный поток — 2» не смогут остановить нанести ему серьезный ущерб из-за того, что проект уже практически завершен, уточняет РИА Новости.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН отметил, что США в своих нападках на «Северный поток — 2» опоздали, но это не остановит их в борьбе с Россией.

«"Северный поток — 2" почти достроен. Поэтому американцы помешать не смогут. Но потом они будут раскалывать Европу на Старый Запад и Восточную Европу. С Россией будет пытаться сотрудничать Старый Запад, хотя его фирмы будут наказаны, если у них будут хорошие связи с Россией. Восточные европейцы будут на стороне американцев, и тоже будут действовать против своих европейских партнёров. Энергетическим расколом Европы они открыли для себя рынок», —заявил Рар.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в беседе с НСН поддержал мнение немецкого политолога. Эксперт пояснил, почему считает, что санкции против российских газопроводов, которые включены в оборонный бюджет США, не связаны с какими-либо силовыми мерами и носят символический характер.

«Поскольку конгрессмены находились в процессе обсуждения военного бюджета, то именно к нему и приняли поправки в виде санкций, чтобы не заниматься параллельно работой с принятием каких-то мер и не тратить время. Так они сократили для себя время, имея ввиду, что «Северный поток – 2» и уже практически завершен. Поэтому решили ускориться и приняли эти поправки», - пояснил он.

В Кремле возмутились санкциями США против «Северного потока-2»

Скорая реакция со стороны влиятельной Германии не заставила себя ждать. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая перед депутатами Бундестага 18 декабря, заявила, что Германия категорически не приемлет экстерриториальные санкции США в отношении компаний, участвующих в создании газопровода «Северный поток - 2».

Такие ограничительные меры могут отрицательно сказаться на переговорах по газу между Москвой и Киевом, при том, что сейчас обсуждение данной темы довольно обнадёживающе, отметила Меркель, отмечает RT.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов пояснил НСН, в чем именно состоит заинтересованность Германии при осуществлении проекта «Северный поток-2».

«Все успехи Германии зиждутся на экологическом фундаменте энергетики. Можно говорить, что сейчас этот успех куется на российском газе. Несмотря на колоссальное давление в Европе, высказывания Трампа и все остальное, Германия целенаправленно пробивает этот проект, понимая, что он безальтернативен. Он нужен Германии экономически, а не политически. Голос Германии в Европе весомый. Германия - наикрупнейший спонсор всех европейских фондов и программ. Многие страны ориентируются на ФРГ. Но получается странная вещь – новые независимые государства восточной Европы черпают из европейских фондов, а политически они ближе и роднее Вашингтону, ориентируются на США, считая, что Америка их главный спонсор и патрон», - объяснил он.

Разрыв Европы. Страны ЕС не могут определиться насчет российского газа

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в эфире НСН призвал не забывать, что «Северный поток 2» для Германии крайне выгоден.

«Она (канцлер ФРГ Ангела Меркель – прим. НСН) будет прикладывать все усилия, чтобы этот проект был реализован», - считает эксперт.

Напомним, «Северный поток – 2» проходит по дну Балтийского моря в Германию через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании. Оператором выступает дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2, а мощность по расчетам экспертов должна будет составить 55 млрд кубических метров газа в год.

Газопровод «Турецкий поток» пролегает по дну Черного моря и состоит из двух нитей. Первая – для поставок населению Турции, а вторая – для транзита в Южную и Юго-Восточную Европу. Мощность каждой составит порядка 15,75 млрд кубических метров газа в год. При этом, первая нить завершена была еще в 2018 году.


Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Северный Поток-2Газопровод Турецкий ПотокСанкции Сша