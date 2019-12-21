Санкции США против «Северного потока-2»: Бояться или не стоит?
Политологи и ученые в эфире НСН рассуждали, стоит ли реагировать на санкции США против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Санкции против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» вступили в силу сразу после подписания оборонного бюджета США, информирует РИА Новости со ссылкой на уточнение Минфина Соединенных штатов.
США требует от компаний, которые участвуют в строительстве газопроводов, немедленно прекратить работу, уточняет Газета.ru
Речь идет о российских партнерах, которые сдавали в лизинг, продавали или предоставляли суда для прокладки труб на глубине моря более 100 футов для строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Минфин США поясняет, что иностранные компании «должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством», пишет RT.
Ранее Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме заявил, что санкции США в отношении газопровода «Северный поток — 2» не смогут остановить нанести ему серьезный ущерб из-за того, что проект уже практически завершен, уточняет РИА Новости.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН отметил, что США в своих нападках на «Северный поток — 2» опоздали, но это не остановит их в борьбе с Россией.
«"Северный поток — 2" почти достроен. Поэтому американцы помешать не смогут. Но потом они будут раскалывать Европу на Старый Запад и Восточную Европу. С Россией будет пытаться сотрудничать Старый Запад, хотя его фирмы будут наказаны, если у них будут хорошие связи с Россией. Восточные европейцы будут на стороне американцев, и тоже будут действовать против своих европейских партнёров. Энергетическим расколом Европы они открыли для себя рынок», —заявил Рар.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в беседе с НСН поддержал мнение немецкого политолога. Эксперт пояснил, почему считает, что санкции против российских газопроводов, которые включены в оборонный бюджет США, не связаны с какими-либо силовыми мерами и носят символический характер.
«Поскольку конгрессмены находились в процессе обсуждения военного бюджета, то именно к нему и приняли поправки в виде санкций, чтобы не заниматься параллельно работой с принятием каких-то мер и не тратить время. Так они сократили для себя время, имея ввиду, что «Северный поток – 2» и уже практически завершен. Поэтому решили ускориться и приняли эти поправки», - пояснил он.
Скорая реакция со стороны влиятельной Германии не заставила себя ждать. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая перед депутатами Бундестага 18 декабря, заявила, что Германия категорически не приемлет экстерриториальные санкции США в отношении компаний, участвующих в создании газопровода «Северный поток - 2».
Такие ограничительные меры могут отрицательно сказаться на переговорах по газу между Москвой и Киевом, при том, что сейчас обсуждение данной темы довольно обнадёживающе, отметила Меркель, отмечает RT.
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов пояснил НСН, в чем именно состоит заинтересованность Германии при осуществлении проекта «Северный поток-2».
«Все успехи Германии зиждутся на экологическом фундаменте энергетики. Можно говорить, что сейчас этот успех куется на российском газе. Несмотря на колоссальное давление в Европе, высказывания Трампа и все остальное, Германия целенаправленно пробивает этот проект, понимая, что он безальтернативен. Он нужен Германии экономически, а не политически. Голос Германии в Европе весомый. Германия - наикрупнейший спонсор всех европейских фондов и программ. Многие страны ориентируются на ФРГ. Но получается странная вещь – новые независимые государства восточной Европы черпают из европейских фондов, а политически они ближе и роднее Вашингтону, ориентируются на США, считая, что Америка их главный спонсор и патрон», - объяснил он.
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в эфире НСН призвал не забывать, что «Северный поток 2» для Германии крайне выгоден.
«Она (канцлер ФРГ Ангела Меркель – прим. НСН) будет прикладывать все усилия, чтобы этот проект был реализован», - считает эксперт.
Напомним, «Северный поток – 2» проходит по дну Балтийского моря в Германию через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании. Оператором выступает дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2, а мощность по расчетам экспертов должна будет составить 55 млрд кубических метров газа в год.
Газопровод «Турецкий поток» пролегает по дну Черного моря и состоит из двух нитей. Первая – для поставок населению Турции, а вторая – для транзита в Южную и Юго-Восточную Европу. Мощность каждой составит порядка 15,75 млрд кубических метров газа в год. При этом, первая нить завершена была еще в 2018 году.
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