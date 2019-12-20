РАН: Для «объявления войны» Трампу Меркель воспользовалась импичментом

Сейчас Трампу объявили импичмент в Палате представителей, стул под ним зашатался. Меркель сочла, что Трампа бьют и решила снова перейти к своей тактике критики американского президента. Если очередной ураган пройдет, и Трамп выдержит, то этого он не забудет, потому что личных оскорблений в свой адрес он не прощает. Сейчас это заявление Меркель является не столько отражением непростых отношений между США и ЕС, и Германией в частности, сколько конкретно Трампа с политическим классом в Европе, который был воспитан в условиях особых транснациональных отношений. А фактор Трампа внес сумятицу в сложившуюся политическую систему», - заметил эксперт.

Он призвал не забывать, что «Северный поток 2» для Германии крайне выгоден.

«Она будет прикладывать все усилия, чтобы этот проект был реализован. Будет ли месть со стороны Трампа в адрес Меркель и в каком виде это произойдет, сказать пока трудно. Что касается преемницы Меркель, то она по крайней мере первое время будет продолжать политику своей предшественницы», - заключил Камкин.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас призвал США не вводить санкции против газопровода, отметив, что эти меры стали бы вмешательством в вопросы энергетической политики Европы. По его словам, ФРГ «принципиально отвергает» вмешательство извне.

