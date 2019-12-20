РАН: Для «объявления войны» Трампу Меркель воспользовалась импичментом
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН в эфире НСН высказал уверенность, что Меркель решила воспользоваться внутриполитическими проблемами американского президента.
«Объявлением войны» президенту США Дональду Трампу назвали немецкие СМИ выступление канцлера ФРГ Ангелы Меркель в бундестаге 18 декабря. Она высказалась против введения Вашингтоном санкций в отношении газопровода «Северный поток-2», что не потерпит, чтобы в Вашингтоне продолжали подрывать поддерживаемый Германией проект газопровода.
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в эфире НСН высказал уверенность, что Меркель решила воспользоваться внутриполитическими проблемами американского президента.
«Интересное время госпожа Меркель выбрала для подобного выпада. Можно провести историческую параллель, когда Трамп только шел на выборы и было неясно, кто победит, Меркель позволяла себе очень резкие выпады в его адрес, будучи уверена, что победит Клинтон. Этого не произошло, Трамп пришел к власти. Была надежда, что его быстро скинут. Когда он окончательно утвердился в Белом доме и начал свой экономический диктат, диктат о 2% в бюджет НАТО, поначалу Меркель и ее коллеги поворчали-повозмущались. Но недавно Германия признала, что будет выплачивать эти деньги.
Сейчас Трампу объявили импичмент в Палате представителей, стул под ним зашатался. Меркель сочла, что Трампа бьют и решила снова перейти к своей тактике критики американского президента. Если очередной ураган пройдет, и Трамп выдержит, то этого он не забудет, потому что личных оскорблений в свой адрес он не прощает. Сейчас это заявление Меркель является не столько отражением непростых отношений между США и ЕС, и Германией в частности, сколько конкретно Трампа с политическим классом в Европе, который был воспитан в условиях особых транснациональных отношений. А фактор Трампа внес сумятицу в сложившуюся политическую систему», - заметил эксперт.
Он призвал не забывать, что «Северный поток 2» для Германии крайне выгоден.
«Она будет прикладывать все усилия, чтобы этот проект был реализован. Будет ли месть со стороны Трампа в адрес Меркель и в каком виде это произойдет, сказать пока трудно. Что касается преемницы Меркель, то она по крайней мере первое время будет продолжать политику своей предшественницы», - заключил Камкин.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас призвал США не вводить санкции против газопровода, отметив, что эти меры стали бы вмешательством в вопросы энергетической политики Европы. По его словам, ФРГ «принципиально отвергает» вмешательство извне.
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