«Северный поток — 2» толкает США на создание антироссийского буфера в Европе

Санкции США в отношении газопровода «Северный поток — 2» не смогут остановить его строительство, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.

По словам собеседников издания, реализация проекта почти завершена, и санкции против газопровода, которые были включены в оборонный бюджет США, не смогут нанести ему серьезный ущерб, уточняет РИА Новости.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН отметил, что США в своих нападках на «Северный поток — 2» опоздали, но это не остановит их в борьбе с Россией.