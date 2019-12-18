«Северный поток — 2» толкает США на создание антироссийского буфера в Европе

18 декабря 201920:14
Олег Ватутин

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН обратил внимание на попытки США расколоть Европу на две части, в зависимости от отношения стран к России. 

Санкции США в отношении газопровода «Северный поток — 2» не смогут остановить его строительство, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.

По словам собеседников издания, реализация проекта почти завершена, и санкции против газопровода, которые были включены в оборонный бюджет США, не смогут нанести ему серьезный ущерб, уточняет РИА Новости.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН отметил, что США в своих нападках на «Северный поток — 2» опоздали, но это не остановит их в борьбе с Россией.

Рар опроверг «капитуляцию» Германии перед США из-за «Северного потока-2»

«"Северный поток — 2" почти достроен. Поэтому американцы помешать не смогут. Но потом они будут раскалывать Европу на Старый Запад и Восточную Европу. С Россией будет пытаться сотрудничать Старый Запад, хотя его фирмы будут наказаны, если у них будут хорошие связи с Россией. Восточные европейцы будут на стороне американцев, и тоже будут действовать против своих европейских партнёров. Энергетическим расколом Европы они открыли для себя рынок», — отметил Рар.

Ранее НСН рассказала, что в Кремле возмутились санкциями США против «Северного потока-2». Возможное введение Вашингтоном санкций в отношении газопровода «Северный поток-2» - пример недобросовестной конкуренции. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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