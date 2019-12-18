В Кремле возмутились санкциями США против «Северного потока-2»
Возможное введение Вашингтоном санкций в отношении газопровода «Северный поток-2» - пример недобросовестной конкуренции. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле подчеркнули, что ограничения США против газопровода не устроят не только Москву, но и Берлин, Париж и другие европейские страны.
Песков добавил, что действия США нарушают международное право и являются «идеальным примером недобросовестной конкуренции», сообщает RT.
Ранее сенат США одобрил оборонный бюджет страны, при этом в него включены санкции против «Северного потока-2», а также предусмотрено оказание военной помощи Украине, пишут «Известия».
Песков отметил, что своими санкциями США пытаются навязать европейским потребителям свой, более дорогой газ, пишет Газета.ру
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