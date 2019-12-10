Политолог назвал условия окончания санкционной политики США

Конгресс США предусмотрел в военном бюджете страны на 2020 год санкции в отношении российской энергетики из-за строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в беседе с НСН рассказал об условиях в связи с которыми США не сможет угрожать своими санкциями.

«Американские экономические санкции в США рассматриваются как одна из действенных внешнеполитических мер и, они от них не откажутся до тех пор, пока США играют ведущую роль в мировой экономике, пока доллар является ведущей валютой. У них в руках мощнейшей рычаг давления на другие страны. Это будет еще долго продолжаться», - сказал Рогулев.

Американские парламентарии считают, что тем самым они будут способствовать обеспечению энергетической безопасности Европы. Так как строительство российских трубопроводов только увеличивает зависимость Запада от России по энергоресурсам.

Кроме того, конгресс США планирует запретить поставки в Турцию самолетов F-35 из-за покупки Анкарой зенитно-ракетных комплексов С-400 у России.

Собеседник НСН отметил, что включение пункта по санкциям в военный бюджет страны, не связано с какими-либо силовыми мерами.

«Поскольку конгрессмены находились в процессе обсуждения военного бюджета, то именно к нему и приняли поправки в виде санкций, чтобы не заниматься параллельно работой с принятием каких-то мер и не тратить время. Так они сократили для себя время, имея ввиду, что «Северный поток – 2» и уже практически завершен. Поэтому решили ускориться и приняли эти поправки», - пояснил он.